Sputnik V v ČR? To těžko. Vláda má hlavu až po krk v bruselské zadnici, zuří Ondráček kvůli novému výroku Petříčka

Pomůže Rusko České republice s vakcínou? Podle komunistického poslance Zdeňka Ondráčka se tak nestane, dokud bude český ministr zahraničí Tomáš Petříček hrozit sankcemi. Navrhuje proto do nových voleb nahradit dnešní kabinet úřednickou vládou.

Ondráček reagoval na poslední prohlášení šéfa české diplomacie Petříčka. Ten po protestech v Rusku na sociálních sítích oznámil, že chce uvalit na Moskvu nové sankce.

„Násilným potlačováním opozice a svobody slova Rusko porušuje své mezinárodní závazky o dodržování lidských práv. Téma znovu otevřeme na půdě EU. ČR bude podporovat uplatnění unijních sankcí vůči konkrétním osobám,“ oznámil svůj postoj Petříček.

Násilným potlačováním opozice a svobody slova #Rusko 🇷🇺 porušuje své mezinárodní závazky o dodržování lidských práv. Téma znovu otevřeme na půdě #EU 🇪🇺. ČR bude podporovat uplatnění unijních sankcí vůči konkrétním osobám. — Tomáš Petříček (@TPetricek) January 31, 2021

Podle Ondráčka je však tato politika kontraproduktivní. V době, kdy je v Evropské unii, včetně Česka, nedostatek vakcín proti koronaviru, by bylo dobré navázat spolupráci s Moskvou a zajistit dodávky ruské vakcíny. Dokud se ale bude Rusku hrozit sankcemi, žádný pokrok v této věci nebude.

„Přátelé, často se mě ptáte, proč KSČM nepožaduje po vládě nákup ruské vakcíny Sputnik V? Chci vás ujistit, že my toto téma otevíráme při každém jednání s vládou, ale co můžete chtít po vládě, která má hlavu až po krk v bruselské zadnici a na Zaminách rusofoba (abych nepsal rovnou blba)? Od pana Babiše jsem několikrát slyšel, až to schválí EU... Ale řekněme si upřímně, proč by Rusko, které vakcínu má a ví, že my ji potřebujeme, dodávalo do EU, potažmo k nám, když jediné co odsud slyší, je slovo sankce,“ napsal Ondráček na Facebooku.

Jako řešení komunistický poslanec vidí ve jmenování nového ministra zahraničí či odvolání celé vlády. Do voleb by zemi řídila úřednická vláda. Jak toho chce docílit, Ondráček neuvedl. Volby do Poslanecké sněmovny se budou konat letos v říjnu.

Demonstrace v Rusku

V neděli se v Rusku konaly demonstrace na podporu opozičního aktivisty Alexeje Navalného. Nepovolené protestní akce se konaly v řadě ruských měst. Největší z nich proběhly v Moskvě a Petrohradu. Ministerstvo vnitra uvedlo, že se nepovolené akce v Moskvě zúčastnily asi dva tisíce lidí. Z toho bylo zadrženo asi 120 osob, včetně manželky opozičníka Julie.

Podobné demonstrace se konaly i 23. ledna. Ani tyto akce nebyly řádně schváleny úřady a policie řadu účastníků zadržela. Během nepovolených demonstrací docházelo ke střetům s policií.

Ruský opozičník a bloger Alexej Navalnyj se 17. ledna vrátil z Německa zpět do Ruska. Po svém návratu byl okamžitě zadržen na letišti. Navalnyj byl dříve odsouzen k podmíněnému trestu a je od 29. prosince 2020 na seznamu hledaných osob za opakované porušení zkušební doby.

Podle závěru soudkyně Chimkinského městského soudu z výjezdního zasedání ze dne 18. ledna bude Navalnyj ve vazbě po dobu 30 dní.