Kuriózní reportáž na TV Nova. Reportér Brzek točil fungující vleky a se zlou se potázal. Co se stalo?

Není žádnou novinkou, že od soboty na základě vládního nařízení již vleky a lanovky nemohou přepravovat ani pěší turisty. Vláda tak reagovala na to, že se na svazích i přes zákazy stále pohybovalo velké množství lidí. Nicméně, někde na tato opatření zřejmě nedbají a vleky jedou dál. Případem takového jednání je i jeden skiareál na Orlickoústecku, jak zjistil štáb TV Nova.

„I přes zákaz spustili ve skiareálu v Čenkovicích na Orlickoústecku v sobotu lyžařský vlek. Kolem jel štáb TV Nova, který se chtěl jít zeptat provozovatele, jak je možné, že přes vládní opatření jezdí. Otázku se ale nepodařilo ani položit. Reportéra s kameramanem totiž začala obsluha vleku okamžitě fyzicky napadat,“ hlásala reportáž dané televize.

„My si tykáme?“ pokračoval reportér a vlekař to potvrdil: „My se známe, já jsem tě tady vozil, vole, když jsi tady jezdil jako lyžařskej inspektor.“ Brzek však negoval, že to byl on. Následně přiznal, že inspektorem byl. Celá situace pokračovala tím, že provozovatel štábu hrozil tím, že jestli budou točit, tak kameramanovi rozšlape kameru. Štáb na to reagoval slovy, že točit bude, a Černého vyzval, ať zavolá policii. Ten se k věci ale postavil jinak.

Tím to však ale neskončilo. Televize následně sdílela i celé video z tohoto incidentu. Na záběrech je vidět, že už na začátku provozovatel areálu slovně útočí na reportéry, a to s pokřikem: „Nic tady nenatáčej.“ Moderátor však na jeho slova překvapeně reaguje s tím, jestli je normální, že je na veřejném prostranství. Majitele areálu to však nezajímalo.

Dotyčný vypnul rolbu a zamířil si to rovnou k Brzkovi. Toho „chytil ho za flígr“ s následujícími slovy: „Natočíš tady jeden skeč, vole...“ A nezůstalo jen u moderátora. Dotyčný se zaměřil také na kameramana a na pomoc si zavolal kamaráda: „Tome, sejmi ho, toho kameramana.“ Muž se přitom štábu snažil vysvětlit, že se nachází na soukromém pozemku, a když natočí reportáž, tak areál zavřou, což vlekař ilustroval hláškou: „Co tady budeš dělat senzace, vole? Ty nám tady děláš jenom samý problémy.“

Následně se k těmto mužům začali přidávat i přítomní lyžaři a další lidé. Někteří na štáb pokřikovali, ať táhne a jiní jim také dávali jasně najevo, že je na místě nikdo nechce. Některá slova musela televize vypípat.

„Nechceme bejt v televizi. Vy jste akorát honiči senzací, nic jinačího a strašíte lidi,“ znělo z lidí a další dodávali: „Běžnejm lidem nepomůžete.“ Kromě toho lidé nechtěli slyšet, že by reportéři TV Nova ukazovali situaci takovou, jaká je:. „Jakej ukazujete svět? Celýho půl roku ukazujete samý ‚umíráme, chcípáme‘. Chcípá někdo? Měl jsem kdysi k novinářům respekt. Od té doby, co začala korona, novináře nenávidím.“

„To je soukromá věc,“ bránil se a muž vzápětí reagoval: „Tak já ti soukromě dám přes držku.“ Dotyčný na to reagoval slovy, že zavolá policii. A pokračovala další výměna názorů.

Vyjádření TV Nova

Někteří ještě dodali, že mají s TV Nova špatné zkušenosti. „Udělejte reportáž o udávání, a ne o tom, že si lidi zalyžujou,“ doporučili jim. I přesto všechno ale kameraman pokračoval v natáčení, což se jednomu muži nelíbilo a chtěl se zmocnit kamery.

Pokud jde o vyjádření televize, ta si stojí za tím, že spuštění lyžařského vleku v době zákazu kvůli pandemii covidu-19 je věc, která je zaznamenáníhodná. Dodávají, že reportér na místě jen vykonával svou práci a byl za to fyzicky napaden lidmi, kteří porušovali platná nařízení.

Za zmínku stojí i to, že TV Nova odsuzuje jakékoliv násilí. Nicméně, v souvislosti s incidentem nepodala žádná trestní oznámení. Případem se i tak ale začala zabývat policie.

„My jsme zaznamenali v reportáži, že tam mělo dojít ke konfliktu mezi štábem a provozovatelem vleku a z toho důvodu budeme celou tu událost prověřovat z úřední povinnosti. V tuto chvíli nejsem schopná k tomu říct nic víc, musíme vyslechnout všechny zúčastněné strany a svědky a podle toho se ta věc potom bude dál vyvíjet. Řešíme provozovatele vleku za neuposlechnutí nařízení, a to budeme oznamovat do správního řízení,“ prozradila mluvčí policie Markéta Janovská.

Uveďme, že provozovateli vleku za porušení vládních opatření hrozí vysoká pokuta.

„Případ provozu vleku budeme předávat správním orgánu, kde hrozí pokuta až tři miliony korun,“ dodala Markéta Janovská.

Reakce daného skiareálu

K celé věci poskytl své vyjádření také daný skiareál. Jeho majitel sdílel na Facebooku video, v němž o celé věci mluví.

„Rádi bychom se touto cestou oficiálně vyjádřili ke včerejší reportáží na TV NOVA. Pan redaktor Brzek neoprávněně vnikl na náš soukromý pozemek, ze kterého byl opakovaně vyzván, ať jej opustí. Jelikož tyto výzvy zcela ignoroval, byl z areálu vyhozen. Ačkoliv jsme velmi mírumilovné středisko, nemůžeme stále přihlížet, jak bulvární média, jako je TV NOVA, zkreslují pravdu a snaží se v lidech vytvářet strach a bezmoc. Doba není jednoduchá, ale pobyt na čerstvém vzduchu, spojen se sportem, je velmi prospěšný. Nenechme si už i takové maličkosti vzít... Držte se přátele!“ stálo v popisku videa.

Dále majitel areálu uvádí, že s reportérem Brzkem má špatné zkušenosti z minulosti, kdy dotyčný před osmi lety jako lyžařský inspektor natočil jednu tendenční reportáž. Ve videu zaznělo také to, že na svahu jezdily děti, které teď místo lyžování „v panelácích mastěj prstama po iPadech“.

Vlna reakcí na sociální síti

Nutno poznamenat, že daná reportáž vyvolala spoustu reakcí. A lidi rozdělila doslova na několik táborů. Někteří se stavili na stranu vlekařů.

„Tleskám lidem, kteří pomáhají vyhnat ty televizní šmejdy. To oni šíří strach a nenávist. Jeden člověk nic nezmůže, ale když se semkneme,“ napsal jeden uživatel.

A přidávali se další: „Měli bychom se jako národ semknout a místo toho jsou tu závistiví bonzáci. Taky už toho mám plný zuby. Je to tu postavený na hlavu.“

Ozvala se ale i druhý tábor lidí, kteří měli opačný názor. Nelíbilo se jim, že lidé porušují nařízení.

„Jste prostě nýmandi, kteří porušují nařízení vlády! To je celé. Máte mít zavřeno. Jiní to také respektují, tak vy nejste výjimka. Viděl jsem nesestříhaný záznam a jako dobytek jste se chovali vy, a ne reportéři!“ myslí si někteří.

Další, kteří byli naladěni na stejnou vlnu, pak uváděli, že by se takové „porušovatelé“ měli stydět: „Malý nízký český národ, jenž má ve středobodu zájmu pivo z hospod a lyžování z kopce, se projevil ústy provozovatele vleku a lyžařů slovníkem čtvrté cenové skupiny. Umírající a trpící lidé, které zasáhl infekt, nikoho nezajímají. Nikoho z vás nezajímají přeplněné špitály a lidi padající na hubu. Styďte se!“

Objevilo se i několik zmínek o samotném Brzkovi. Skiareál totiž není zřejmě jediný, kdo má s tímto reportérem zlou zkušenost.

„S hyenou Brzkem máme velmi osobní zkušenost, kdy nám při zásahu záchranářů na našem pozemku na pozemek vešel neoprávněně, na výzvy, aby odešli, nereagoval, naopak byl arogantní a sprostý, jednalo se o zasypanou osobu ve výkopu, jeho kameraman pak po zásahu zachráněnému strkal kameru do ksichtu a mě, v té době v devátém měsíci těhotenství, urážel a pomlouval...,“ uvedla jedna komentující a dodala, že pro Brzka byla „blbá hysterka“, i když byla v šoku a vyděšená.