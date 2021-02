Řeku Bečvu neotrávila Deza, podle znalce už je viník známý

Loni 20. září došlo k ekologické havárii, kterou podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) způsobily kyanidy. K tragédii došlo na Bečvě v úseku pod Valašským Meziříčím po Přerov. Odborníci zjistili, že ve stejný den ve společnosti Deza došlo k havárii.

Jak uvedl soudní znalec Jiří Klicpera, nehoda ve společnosti Deza však nemá nic společného s otravou řeky.

„To je zmatená stopa, která vás odvádí někam jinam úplně zbytečně. Byli jsme v Deze, víme, jak to tam je, a Deza skutečně je mimo podezření, tak jak to řekla inspekce hned na začátku,“ uvedl Klicpera v České televizi.

Česká inspekce životního prostředí společnost Deza jako možného původce otravy vyloučila již dříve.

Klicpera pak v online debatě Vodárenské čtvrtky z 21. ledna prohlásil, že viníka zná.

„Bečva je úplně zvláštní případ. Já znám toho viníka. Ale my ho musíme dostat do rukou usvědčeného. Musíme mít důkazy. Proto to trvá tak dlouho,“ uvedl.

Právník Petr Svoboda zase uvedl, že se z případu otravy Bečvy stala dokonalá fraška a připomněl, že znalec podle zákona musí mlčet.

„Zatímco policie a Česká inspekce životního prostředí, které by měly poskytnout veřejnosti informace, mlčí, tak začal mluvit znalec, který by měl mlčet,“ prohlásil pro ČT.

Odborníci po loňské havárii uvedli, že kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 km toku. Rybáři do kafilerie odvezli přes 40 tun ryb.

Množství různých spekulací

Spory ohledně postupů vyšetřování zářiové ekologické havárie na řece Bečvě neutichají. Ministr životního prostředí Richard Brabec reagoval na kritiku ze strany médií a opozice a uvedl, že znalecký posudek by mohl být hotový v březnu.

Opoziční strany ODS, KDU-ČSL a TOP 09 se minulý týden zmínily o tom, že hodlají založit sněmovní vyšetřovací komisi. Pokud se jim to nepovede, založí expertní tým.

„Různými kanály se stále objevují různé spekulace, jak to tedy mohlo být. Za týden přijde další varianta, jak to mohlo být a kdo to způsobil. To je velmi nestandardní způsob vyšetřování,“ uvedl Brabec. Dodal, že předpokládal, že bude mít znalecký posudek v rukách už 20. prosince, ale nemá ho dosud.

Nadále však věří, že se podaří najít skutečnou příčinu havárie. Podotkl, že od 25. září spadá vyšetřování příčin havárie do kompetence policie, nikoliv České inspekce životního prostředí. Postup České inspekce kritizovali reportéři ČT. Podle vyjádření odborníků, kteří vystupovali v pořadu Reportéři ČT, vzorky z místa byly odebrány pozdě a v nedostatečném rozsahu.