Vláda zrušila DPH na respirátory. Pomůže to?

Vláda v pondělí na svém zasedání rozhodla o zrušení na dva měsíce 21% DPH u respirátorů třídy ochrany FFP2 a výše. Opatření začíná platit od středy. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) má toto rozhodnutí maximálně zpřístupnit tyto ochranné pomůcky veřejnosti.

„Současně jsem apelovala na výrobce a hlavně obchodní řetězce, aby byli solidární a promítli odpuštění DPH do cen pro konečné spotřebitele. Jsou mezi nimi naši důchodci a rodiny s dětmi, pro které může být pravidelný nákup respirátorů citelným výdajem zatěžujícím jejich rozpočet,“ prohlásila Schillerová.

Důvodem pro zpřístupnění respirátorů je britská mutace koronaviru, která je mnohem nakažlivější a proti které běžné roušky už nebudou muset stačit. Ke snížení DPH došlo předtím i v Rakousku. U sousedů ale opatření platí do poloviny letošního roku.

Vzhledem k tomu, že Babišova vláda zvažuje nařízení povinného nošení respirátorů v hromadné dopravě, tak může vystřelit poptávka, a proto cena pro koncového spotřebitele nakonec vzroste.

„Jestliže bude zavedeno povinné nošení respirátorů, lze naopak očekávat růst cen, a to bez ohledu na zrušení DPH. Povinné nošení respirátorů totiž výrazně zvýší poptávku, což efekt zrušení DPH zcela přehluší. Je však třeba podotknout, že kdyby se DPH nezrušilo, zvýšení cen by bylo ještě výraznější,“ řekl pro Echo24 hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Pokud se vláda skutečně rozhodne k nařízení povinného nošení respirátorů, tak je nutné navýšit jejich zásoby, aby se skutečně staly pro veřejnost dostupnější.

Kromě snížení DPH na respirátory zvažuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) poskytnutí finanční pomoci seniorům, jak tomu bylo v případě takzvaného rouškovného . Tehdy vláda jednorázově vyplatila seniorům pět tisíc korun, což státní kasu vyšlo na 15 miliard korun. Vzhledem k tomu, že jsou respirátory dražší, tak by i příspěvek mohl být vyšší.

Kritici tohoto návrhu ale stranám vládní koalice vyčítají, že se tímto způsobem snaží uplatit seniory před říjnovými volbami.

Kromě příspěvků na respirátory chtějí sociální demokraté vyplácet 250 korun denně lidem v karanténě. Bonus k náhradě mzdy by jim vypláceli zaměstnavatelé, a to nejvýš za deset dnů. Částka by se jim měla odečítat ze sociálních odvodů. Vláda o návrhu jednala, ale shoda zatím není. Nemocenská nyní činí 60 % základu výdělku.