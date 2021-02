V únoru budou ve hře vakcíny od tří firem. Vakcína AstraZeneca dorazí již do týdne, budou i pro lidi starší 65 let

Během února by do Česka mělo dorazit celkem 526 000 vakcín proti covidu-19, uvedlo ministerstvo zdravotnictví na Twitteru prostřednictvím služby Chytrá karanténa. Ministr Jan Blatný rovněž uvedl, že nově schválenou vakcínou od firmy AstraZeneca bude Česko očkovat také seniory.

Podle zveřejněných údajů nejvíce vakcín dodá firma Pfizer/Biontech (335 790), pak Moderna (110 000). Od 8. února by měly chodit i vakcíny od společnosti AstraZeneca (81 tisíc dávek). Pokryta tím bude potřeba čtvrt milionu lidí, kteří se budou chtít nechat očkovat. Podle původního harmonogramu ve vakcinační strategii mělo být dovezeno 618 200 vakcín. Z nich 303 225 měla dodat firma Pfizer/BioNTech, 115 000 Moderna a 200 000 AstraZeneca. Větší část z celkového počtu se měla využít na přeočkování, nově očkovaných mělo být v únoru 271 600.

Připomeňme, že Česká republika zakoupila původně nejvíce dávek vakcíny právě od firmy AstraZeneca, která dlouho působila jako favorit na nejrychlejší schválení. Ministr zdravotnictví Jan Blatný před schválením vakcíny tohoto výrobce Evropskou lékovou agenturou (EMA) odhadoval, že první dodávky by mohly do Česka dorazit za dva až tři týdny. Vakcínu EMA povolila 29. ledna. Nyní se však očkuje pouze látkami od firem Pfizer/BioNTech a Moderna. Jejich dodávky nicméně mají výpadky.

Vakcínou AstraZeneca se budou očkovat i senioři

Firma AstraZeneca vyvinula vakcínu proti covidu-19 ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Německý Institut Roberta Kocha však doporučil, aby se vakcína této firmy podávala jen dospělým lidem do 64 let. K účinnosti látky u seniorů podle něj totiž zatím není k dispozici dostatek dat. Italský regulátor v sobotu vydal doporučení , aby vakcínu dostávaly jen osoby ve věku 18 až 55 let.

Nicméně na včerejší tiskové konferenci po pondělním jednání vlády ministr Jan Blatný uvedl, že počítá s tím, že by se vakcínou AstraZeneca očkovali i lidé starší než 65 let. Podle něj je ale potřeba počítat s tím, že vakcíny jsou obecně u starších lidí o něco méně účinné.

„AstraZeneca je zaregistrována pro dospělé bez horního věkového omezení a my postupujeme stejně. Některé země zavedly omezení pro důchodce, ale ze studií nevyplývá, že by se vakcína nemohla použít pro lidi nad určitý věk,“ podotknul.

Kolik lidí v Česku již bylo očkováno proti koronaviru?

Podle dat o očkování, které zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví, bylo do 1. února vakcínou proti covidu očkováno přes 280 tisíc lidí, 44 744 z nich už dostalo obě dávky. Většina naočkovaných vakcín byla od firem Pfizer/BioNTech a asi 6000 od firmy Moderna. Od 29. ledna také počet podaných druhých dávek převyšuje počet těch prvních.

Nejvíce očkovaných v jednom dni bylo zatím 21. ledna, kdy bylo podáno 16 401 vakcín. Lidé starší 80 let jsou logicky nejvíce zastoupenou věkovou skupinou. Seniorům nad 80 let bylo podáno přes 80 000 dávek vakcíny, tvoří skoro 29 procent. Následují lidé ve věku 45-49 a 40-44 let.

Téměř 74 000 dávek bylo podáno v Praze, zhruba polovina v Brně. V Moravskoslezském kraji přes 29 000. Čtvrtý se zhruba 21 000 naočkovanými dávkami je Středočeský kraj, ve kterém žije podle oficiálních dat Českého statistického úřadu nejvíc obyvatel ze všech regionů ČR.