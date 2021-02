Počet odhalených nakažených od začátku epidemie v Česku přesáhl milion. Skóre PES kleslo

Od 1. března roku 2020, kdy v Česku byli odhaleni první lidé pozitivně testovaní na nový druh koronaviru, bylo potvrzeno 1 003 657 případů covidu-19. Počet úmrtí pacientů nakažených toto nemocí aktuálně dosahuje 16 683. Vyléčilo se přibližně 894 tisíc lidí. S nemocí je aktuálně v nemocnicích 5811 lidí, z toho okolo tisíce je ve vážném stavu. Skóre protiepidemiologického systému PES kleslo ze 73 bodů na úroveň 70 bodů.

Celkem bylo provedeno přes 6,3 milionů testů na covid-19. Z toho bylo téměř 4,7 milionu PCR testů a dalších asi 1,7 milionu antigenních testů.

Vakcinace Sputnikem V

Česká média si všimla závěrů studie ruské vakcíny Sputnik V, kterou zveřejnil přední lékařský časopis The Lancet. Věnují pozornost hlavně uváděné účinnosti, která během třetí fáze testů přesáhla 91 %, přičemž nejsou uváděny žádné komplikace vedoucí k úmrtí pacienta.

Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula o ruské vakcíně uvedl, že mu připadá kvalitnější než preparát společnosti AstraZeneca, který byl ze strany EU schválen pro použití v průběhu minulého týdne.

„Sputnik V se v tuto chvíli jeví kvalitnější než preparát AstraZeneca,“ prohlásil Prymula.

Zemí, která nečeká na jednotnou registraci Evropské unie a sama sáhla po vakcíně Sputnik V, je Maďarsko. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó v úterý uvedl, že země již obdržela prvních 40 tisíc dávek, což zemi umožní vakcinovat 20 tisíc lidí. Podle jeho názoru centrální obstarávání vakcíny ze strany EU pro všechny členské země selhalo.

„To ohrožuje životy lidí a oddaluje spuštění ekonomiky. Proto jsme se snažili získat vakcíny z jiných zdrojů,” prohlásil maďarský ministr.

Ohledně ruské vakcíny a jejího případného použití na území EU se v minulosti vyjádřili i němečtí politici. Bavorský premiér Markus Söder zmínil, že evropské úřady by se měly ruské vakcíně aktivně věnovat.

„Evropské regulační úřady by měly co nejrychleji posoudit i ruskou a čínskou očkovací látku,“ uvedl.

Sputnik V a Česko

Na portálu Novinky probíhá anketa, kde se portál ptá svých čtenářů, zdali by se nechali vakcinovat ruským preparátem Sputnik V, pokud by byla schválena evropskými úřady.

V anketě zatím hlasovalo něco přes 10 tisíc lidí. Téměř 77 % lidí odpověděli, že by jim nevadilo vakcinovat se ruským preparátem, pokud by byl schválen EU. Dalších téměř 16 % lidí uvedli, že by jim ruská vakcína vadila. Přes 7 % odpovědělo, že neplánují dát se vakcinovat.