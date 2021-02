Prymula se vyjádřil k návratu na post ministra zdravotnictví i k novým komplikacím, které přinášejí mutace covidu-19

Prymula konstatoval, že koronavirus i po roce svého šíření odborníky nepřestává překvapovat. Nové mutace koronaviru totiž potvrzují, že mnoho věcí, které odborníci zjistili dříve, již neplatí. Takovým případem je například šíření v Česku nové takzvané britské mutace koronaviru, kterou odborníci považují za mnohem nakažlivější.

Prymula, který nyní zastává funkci poradce premiéra Andreje Babiše, sdělil, že kontakt během 15 minut, který se nepovažoval za velké riziko, byl vyvrácen. Podle jeho slov je možné se nakazit i během několika sekund, pokud někdo kýchne nebo mluví bez roušky. Prymula dodal, že v současné době je těžké určit, co lze považovat za rizikový kontakt. Jisté je jenom to, že riziko se snižuje při nošení roušky nebo respirátoru.

„Ukazuje se, že bariérová ochrana pomocí roušek má podstatně větší význam, než se na počátku myslelo,“ řekl Prymula.

„Druhá věc, která se úplně nezdařila, je třeba eRouška. Protože ve snaze, aby nebyla vnímána jako jakýsi prostředek, který nás špehuje a který je průlomem do našeho soukromí, tak byl vytvořen model, který je téměř k ničemu,“ sdělil Prymula.

„Já sám mám eRoušku nainstalovanou řadu měsíců a musím říct, že mě ještě ani jednou neohlásila, že bych byl v kontaktu s někým pozitivním, přestože jsem se do toho kontaktu dostal už x krát,“ dodal Prymula.

Za neefektivní Prymula označil trasování a aplikaci eRouška. Neefektivnost trasování podle Prymuly spočívá v neochotě nakažených hlásit lidi, se kterýma byli v kontaktu. Většinou lidé nehlásí více než jeden kontakt. Situaci by podle Prymuly mohly vyřešit finanční bonusy pro lidi v karanténě.

Zmiňme, že aplikaci eRouška, která má za úkol upozornit uživatele o tom, že se kontaktoval s nakaženou osobou, si nainstalovalo 1,5 milionu lidí.

Bývalý ministr se v rozhovoru pro ČTK také zmínil o tom, že mutace koronaviru snižují účinnost očkovacích látek proti koronaviru. Je proto možné, že naočkované osoby se později budou muset přeočkovat.

Prymula k příkladu uvedl údaje z Velké Británie, které dokazují, že účinnost vakcíny od společnosti Novavax, která dosud nebyla schválená k očkování v EU, je o několik procent méně účinná proti nové mutaci.

„Tam, kde dominovala britská mutace, vidíme, že účinnost vakcíny, která byla obecně na 89 procentech, se snižuje o nějakých čtyři pět procent,“ uvedl Prymula.

Britská mutace byla na začátku prosince loňského roku zaznamenána i v České republice. Kromě zmíněné britské mutace však vědci evidují i jihoafrickou a brazilskou mutaci. Jihoafrická mutace má prý ještě horší výsledky. Je proto možné, že kvůli mutacím se budou muset očkovací látky každoročně měnit.

„Vakcína se opravdu může dostat do podoby, ve které byla vakcína chřipková, kdy si změny vyžadují to, aby vakcína byla připravována individuálně na každou sezonu. Může se stát, že to opravdu bude jednou za rok, protože mutace viru budou tak rozsáhlé,” konstatoval Prymula.

Pod otázkou zatím je i to, jak dlouho budou poskytovat ochranu od koronaviru jednotlivé vakcíny. Inaktivované vakcíny, které se v Česku prozatím nevyužívají, budou podle všeho účinné kratší dobu. Prymula se domnívá, že kvůli tomu bude po šesti měsících nutné osoby přeočkovat. Inaktivované očkovací látky jsou vytvořeny na základě usmrceného viru, tento princip byl využit společnostmi Sinovac a Sinopharm. Naopak genové vakcíny jako například Pfizer/BioNTech a Moderna, které se využívají i v Česku, budou podle Prymuly vyžadovat přeočkování až po dvou letech.

Příští týden by do Česka měla dorazit očkovací látka od společnosti AstraZeneca, která byla schválená Evropskou komisí minulý týden. Má však nižší účinnost, asi 60 procent.

„Na počátku bychom byli vděční, kdybychom měli vakcínu, která má účinnost 60 procent. Nicméně ve světle toho, že její bratříčci (vakcíny firem Pfizer/BioNTech a Moderna) získali registraci dříve a data ukazovala účinnost mezi 90 a 95 procenty, tak toto číslo už úplně impresivní není,“ poznamenal Prymula.

Podle něj je však vakcína postačující pro potlačení šíření nemoci a snížení počtu závažných forem průběhu covidu-19.

Prymula se vyjádřil, že by se na post ministra zdravotnictví vrátit nechtěl. Ohledně spekulací, že by měl z postu ministra odejít Jan Blatný, řekl, že post ministra zdravotnictví je jako za trest, a je málo pravděpodobné najít člověka, který by tuto funkci chtěl zastávat. Poznamenal, že není dobře, že resort opouští mnoho odborníků.

Česká televize o víkendu uvedla, že by Blatný mohl odejít. ČT se domnívá, že by resort mohl převzít premiér Andrej Babiš a výkonným ministrem by byl současný poradce předsedy vlády a bývalý ministr zdravotnictví Prymula. Oba ale toto tvrzení odmítli.