„Protažený obličej bude mít nejen Babiš.“ Zahradil uvedl, kdo si odskáče změnu volebního zákona

„Rozumím tomu správně, že ano? Z rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení d’Hondtovy metody přerozdělování mandátů se radují zejména v ulici Politických vězňů (pokud tedy komunisté přelezou 5%), v Lidovém domě (dtto), u Tomio Okamury,“ napsal Zahradil v komentáři na sociální síti.

Následně vysvětil, kdo si odskáče změnu tohoto zákona: „Protažený obličej pak bude mít nejen A. Babiš, ale i koalice PirSTAN a koalice SPOLU. Tak zas jednou děkujeme Ústavnímu soudu, stejně jako v roce 2001 a 2013,“ dodal.

Rozhodnutí Ústavního soudu ČR

Zmiňme, že Ústavní soud zrušil část volebního zákona. Problém spočívá v rozdělení na kraje a přepočtu mandátů, to je prý diskriminující. Rozhodnutí bude platit i pro letošní volby.

Nově bude koalicím pro vstup do Poslanecké sněmovny stačit pět procent hlasů. Ústavní soud zrušil aditivní klauzule, které představovaly 10, 15, respektive 20 procent. Ústavní soud také pozměnil paragrafy, které se týkají určení počtu poslanců v jednotlivých krajích a průběh skrutinia.

Nutno podotknout, že tento volební zákon rozdělil také samotný Ústavní soud. Čtyři soudci z 15členného sboru s takovým nálezem nesouhlasili, svůj názor pak vyjádřili v odlišném stanovisku, které je součástí nálezu. Konkrétně se jedná o Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fiala a Radovana Suchánka.

Senátoři se obrátili na Ústavní soud na konci roku 2017. Poukazovali na to, že během posledních voleb do Poslanecké sněmovny by hnutí STAN potřebovalo pro zisk jednoho mandátu získat dvakrát více hlasů ve srovnání s vítěznou politickou stranou ANO. Senátoři se domnívají, že v tomto případě nemůžeme mluvit o poměrném volebním systému, který je zakotven v ústavě.

Nutno podotknout, že k celé věci se vyjádřil i prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, a to tak, že zveřejnil dopis, který zaslal prezident Ústavnímu soudu 1. února. Zeman v něm mimo jiné zmiňoval, že rozhodování v uvedeném řízení může znamenat destabilizaci systému ČR.

Zdůraznil, že on jako nejvyšší ústavní činitel má povinnost ochraňovat stabilitu ústavního systému a upozorňovat a popisovat rizika, kdy k distorzi může dojít i v důsledku rozhodování jiných ústavních orgánů.