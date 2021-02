Premiér Andrej Babiš pojede v pátek do Maďarska projednávat zkušenosti s ruskou vakcínou Sputnik V

Premiér zveřejnil na sociální síti krátký příspěvek o své cestě a sdílel i odkaz na článek z Lidovek, který o tom taktéž pojednává.

„V pátek letím do Budapešti za Viktorem Orbánem s expertním týmem na covid-19. Témata jsou jasná: očkování, jejich zkušenosti s vakcínou Sputnik a taky nový lék Bamlan, který o 80 % snižuje riziko, že se pacient s covidem dostane na JIP,“ uvedl.

V pátek letím do Budapešti za Viktorem Orbánem s expertním týmem na covid-19. Témata jsou jasná: očkování, jejich zkušenosti s vakcínou Sputnik a taky nový lék Bamlan, který o 80 % snižuje riziko, že se pacient s covidem dostane na JIP.https://t.co/DaNoq44YT6 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) February 3, 2021

​Právě server Lidovky o Babišově cestě informoval. Uvedl, že cílem je vyměnit si zkušenosti s vakcinací, především je v zájmu zjistit zkušenosti s ruskou vakcínou Sputnik V. Maďarsko ji totiž jako jediná evropská země dala zelenou.

Tým, který poletí s Babišem, je složen z epidemiologů, virologů a dalších expertů, taktéž bude premiéra doprovázet i jeho poradce Roman Prymula.

Podle webu má být jednání rozděleno do tří skupin, kdy jedna se bude zabývat vakcinací, druhá procesem registrace očkovacích látek, třetí se pak zaměří na léčebný proces onemocnění covid-19.

Řešit se bude i lék Bamlanivimab, který má omezit množství viru v těle a tím zamezit těžšímu průběhu nemoci.

Vakcína Sputnik V

Vakcína Sputnik V byla vyvinuta v květnu 2020 v Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji ruského ministerstva zdravotnictví. Vakcína byla navržena na bázi dobře prozkoumané lidské adenovirové platformy a patří mezi ty nejlevnější na světě. Jedna dávka stojí 10 dolarů (215 korun). Na konci roku vakcína dostala povolení pro užití ve vakcinační kampani v Rusku, která startovala v prosinci 2020. Pro ruské občany je očkování zdarma.

Podle RFPI byl Sputnik V zaregistrován v 16 zemích. Očekává se, že během několika dnů vakcinace může začít v Bolívii, Kazachstánu, Turkmenistánu, Palestině, Spojených arabských emirátech, Paraguayi, Maďarsku, Arménii, Alžírsku, Bosenské republice Srbsku, Venezuele a Íránu.

Více než 50 států požádalo o 1,2 miliardy dávek vakcíny Sputnik V. RDFI s partnerskými organizacemi v Indii, Brazílii, Číně, Jižní Koreji a dalších zemích připravují produkci vakcíny na globální trh.

Vakcína se dostala i do uznávaného lékařského časopisu The Lancet. Hlavní závěr plynoucí z článku je, že Sputnik V je bezpečný, účinný a poskytuje plnou ochranu proti závažným případům covidu-19. Třetí fáze klinického testování zabrala ruským imunologům několik měsíců a zapojilo se do ní 19 866 dobrovolníků. Její výsledky potvrdily, že vakcína je účinná na 91,6 %.