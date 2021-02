Česko: Index PES je na hodnotě 71. Reprodukční číslo přesáhlo hodnotu jedna

Epidemický index PES se pro čtvrtek zvýšil na 71 z původních 70 bodů. Reprodukční číslo se také po mírném poklesu ve středu opět vyšplhalo nad hodnotu jedna. Za posledních 14 dní se zvýšil počet nakažených koronavirem v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, a to poprvé od poloviny ledna. Údaje zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví na svém webu.

Hodnoty protiepidemického systému PES odpovídají čtvrtému stupni epidemického rizika, v České republice však nadále platí pátý nejpřísnější stupeň protiepidemických opatření.

Reprodukční číslo se oproti úterý, kdy se nacházelo na úrovni 0,99, ve středu ocitlo na hodnotě 1,03, to by způsobilo navýšení bodového systému PES o tři body. Klesl však podíl nakažených pacientů s covidem-19, u kterých se nemoc projevila až při hospitalizaci, díky tomu byly z hodnoty indexu odečteny dva body. Jejich podíl představuje kolem 48 procent.

V úterý byl počet osob, u kterých byl covid-19 potvrzen v posledních dvou týdnech, na hodnotě 883 v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, ve středu se toto číslo zvýšilo na 896. Tento ukazatel se tak poprvé od 16. ledna zvýšil, bodovou hodnotu to však neovlivnilo.

Mírně klesá počet nakažených za 14 dní koronavirem v řadách seniorů v přepočtu na 100 tisíc obyvatel.

Bodový systém PES od půlky ledna odpovídá čtvrtému stupni epidemického rizika. V zemi však nadále platí pátý, nejpřísnější stupeň.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný se dříve zmínil o tom, že hodnoty indexu PES již nejsou pro určení opatření směrodatnými. Prioritou zůstává snížení počtu hospitalizovaných s koronavirem.

Kritická situace v Chebu

Chebskou nemocnici, která je přeplněna pacienty s covidem-19, navštívil ministr zdravotnictví Jan Blatný. Nehledě na to, že pacienti s koronavirem jsou převážení do jiných nemocnic v regionu i jiných krajů, se situace nezlepšuje. Zmiňme, že Chebsko je okresem s nejvyšším počtem nových případů nákazy covidu-19.

Blatný přijel prozkoumat situaci v nemocnici a najít nové možnosti efektivních řešení při vyčerpání kapacit. Hejtman Petr Kulhánek chce, aby vláda využila pomoc sousedního Saska a Bavorska. Vláda však tento návrh zatím odmítá. Nemocné převážejí do nemocnic nejenom v sousedních krajích, ale vrtulníky i přes půl země.

Chebsko za poslední týden evidovalo 1 139 nových případů nákazy covidem-19 v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, což je nejhorší ukazatel v celém Česku. Nemocnice v Chebsku se potýká s nedostatkem lůžek intenzivní péče a to nehledě na to, že pacienti jsou transportováni do okolních nemocnic.