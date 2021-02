Okamura: V Evropském parlamentu došlo ke zpochybnění Benešových dekretů

„V Evropském parlamentu došlo v úterý 26. 1. 2021 ke zpochybnění Benešových dekretů. (…) Jsme reálně ohroženi prolomením Benešových dekretů. Evropská komise o tom bude jednat,“ prohlásil na začátku videa publikovaného na YouTube předseda strany Tomio Okamura.

„Snaha o prolomení Benešových dekretů je dlouhodobá. Nicméně teď bych řekl, že jde do tuhého, protože Evropská komise se velmi vstřícně staví k nároku v tomto případě dvou maďarských občanů, kteří žádají náhradu za pozemky poblíž Bratislavy, kde byla postavena dálnice. Jak víme, Maďaři byli v rámci Benešových dekretů také zbaveni majetku. Všichni poslanci, kromě zástupce Polska, v tomto takzvaném Petičním výboru, podpořili tento návrh s tím, že takzvané Benešovy dekrety, které uznávají kolektivní vinu na etnickém principu, jsou ve 21. století nepřijatelné,“ prohlásil Ivan David.

„Zvláště pak mě v uvozovkách „potěsilo“, že to podpořil také německý poslanec Peter Jahr, který by si mohl vzpomenout na to, že to byli Němci, kteří na etnickém principu vraždili po celé Evropě, kteří likvidovali a ničili majetek, a kteří jsou dodnes dlužní reparace,“ dodal europoslanec.

„Oni se k tomu staví tak, že to, co bylo před koncem války, se nepočítá, a nyní mají být prolomeny Benešovy dekrety. V souvislosti s tím také stojí za to připomenout, že významní funkcionáři TOP 09, KDU-ČSL, ODS a ČSSD se pravidelně účastní sjezdů sudetoněmeckého landsmanschaftu, kde oslovují tyto sudeťáky jako „milé krajany“. Přitom tam jde především o návrat majetku, aniž by bylo vyrovnání, pokud se jedná o válečné reparace. Já si myslím, že tato záležitost je naprosto nepřijatelná,“ prohlásil Ivan David s tím, že Evropská komise se k iniciativě na prolomení Benešových dekretů staví pozitivně a bude se o tom jednat v unijním výboru pro lidská práva.

EU chce podle slov Ivana Davida odeslat delegaci na Slovensko, aby zatlačila na slovenskou vládu pod vedením Igora Matoviče. „Víme, jaká slovenská vláda v současné době existuje. Čili, to nebezpečí je opravdu reálné,“ uzavřel europoslanec.

Okamura o EU

Tomio Okamura ve druhé polovině prosince minulého roku uvedl, že Evropská unie je od počátku „podvod na lidi“.

„Lidem se tvrdilo, že evropská integrace bude pouze o ekonomické spolupráci, ale ve skutečnosti vidíme, že je založena na politické centralizaci a globalisté a eurokraté chtějí vytvořit evropský superstát řízený elitami. Je to plánovaný podvod a můžeme se o tom dočíst ve skvělé knize Velký podvod – Skryté dějiny evropské integrace, kterou napsali britští autoři Christopher Booker a Richard North,“ doporučil v prosinci Okamura.

„Unie nám chce vnutit věci, které nechceme. Regulace Evropské unie jsou pro ekonomiku pohromou. Zelený úděl je katastrofa a bude stát biliony eur. Eurozóna je naprostý ekonomický nesmysl a je příčinou chudoby států jako Řecko, Španělsko a Itálie. Eurozóna není optimální měnovou zónou. Jedna společná měna nemůže sedět tolika tak rozdílným ekonomickým systémům jednotlivých evropských zemí,“ uvedl tehdy předseda SPD.

„Čeští občané chtějí znovu sami rozhodovat o své vlastní zemi,“ shrnul v prosinci minulého roku předseda SPD Tomio Okamura.