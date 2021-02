Ustojí koalice změny volebního zákona? Straníci nejsou jednotní

Například hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba řekl: „Na výkonné radě se vždy říkalo, že spojení je výhodnější při přepočítávání, že dosáhneme více mandátů, tento hlavní argument ale nyní padá.“

Předseda hnutí ODS Petr Fiala o dalším fungování koalice nepochybuje: „Věříme, že uspějeme v jakémkoliv systému,“ napsal na sociální síti.

Jenomže právě tato otázka je sporná. Koalice SPOLU by podle výsledků posledního výzkumu agentury Median získala 18,5 procent hlasů a ocitla by se tak na třetí příčce. A právě tyto výsledky jsou příčinou nervozity straníků.

„Odmítám, aby se ODS dostala do pozice strany, která se musí spojit s dalšími stranami, aby skončila třetí. Pak bychom si připouštěli to, že se ODS smiřuje s tím, že nebude hrát dominantní roli na politické scéně a to já odmítám přijmout,” řekl Kuba.

Ambice však mnohým hnutím zůstat v koalici nechybí, vědí totiž, že bez spojení by mohly výsledky dopadnout ještě hůř.

„Se vší úctou k ODS, ani jedna ze stran v koalici není schopná Andreje Babiše porazit samostatně, a našim cílem je zvítězit,“ vyhlásila Markéta Adamová Pekarová předsedkyně hnutí TOP 09.

Kromě otázky hlasů však musí koalice počítat i se změnou pravidel. Mohlo by to totiž ovlivnit již určenou podobu kandidátských listin. Když by například prošel návrh jednoho volebního obvodu, výběr regionálních lídrů by tak byl zbytečný.

„Jsem také velmi daleko v přístupu ke kampani, takže doufáme, že to nebudeme muset měnit. Problémy nám to způsobí, ale vyřešíme to,“ konstatovala Pekarová Adamová.

Změny by se mohly negativně dotknout i Starostů a nezávislých, tedy těch, jejichž senátoři podali podnět k Ústavnímu soudu před třemi lety. Dnes se nachází v koalici s Piráty a podle průzkumů jim patří 25 procent hlasů. Z toho vyplívá, že změny volebního zákona můžou způsobit snížení počtu mandátů.

„Pravděpodobně nám to uškodí, získáme méně mandátů. Posunuli jsme se ze strany, která byla diskriminována na úroveň strany, která je nyní znevýhodňována. Na koaliční spolupráci se ale nic nemění, je to pro nás stále výhodné“, uvedl Vojtěch Pikal od Pirátů.

Ale ani tady není vše jednoznačné, objevují se i protichůdné názory. Místopředseda Senátu Jan Horník (STAN) řekl: „Až bude nový systém jasný, určitě si uděláme nějaké analýzy a budeme zjišťovat, co je pro nás výhodnější. Pokud by nám spojení mělo škodit, bylo by pragmatické začít přemýšlet o nějaké změně.“

„Nechci tím ale koalici podkopávat, jen říkám, že by se to mohlo stát,“ dodává Horník na závěr.