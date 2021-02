Předpověď počasí na následující dny: Zasáhne Česko sněhová bouře?

Jak uvádí server iDnes.cz, počasí nad střední Evropou bude ovlivňovat výrazné frontální rozhraní.

„Chladné, postupně až mrazivé počasí se sněžením je pravděpodobnější na severu ČR, naopak teplejší počasí s dešťovými srážkami i na horách na jihu našeho území,“ sdělil Pavel Šimandl z Českého hydrometeorologického ústavu.

Dnešní den můžeme čekat proměnlivou převážně velkou oblačnost. S přeháňkami či občasným deštěm se setkáme především na severu a severovýchodě země, avšak ve vyšších polohách mohou být srážky smíšené či sněhové. Co se teplot týče, budou se pohybovat mezi 5 až 10 stupni. Připravit bychom se měli i na silný vítr s nárazy až 70 kilometrů za hodinu. Během dne však bude od západu slábnout.

V pátek přes den bude oblačná až zatažená obloha. Přes den se vyskytnou srážky, večer budou četnější, na severu a severovýchodě země pak budou srážky sněhové . Teploty se budou pohybovat mezi 3 až 7 stupni.

O víkendu bude zataženo až oblačno. V sobotu se bude na většině území vyskytovat občasný déšť, přes den budou teploty mezi 2 až 7 stupni. V neděli pak čekáme zataženou oblohu, na většině území občasný déšť či sněžení. Teploty budou mezi minus 1 až plus 4 stupni, na jihu bude tepleji, až 7 stupňů.

Začátek příštího týdne bude také zatažený až oblačný, na většině území bude pršet se sněhem. Přes den bude chladněji, teploty se budou pohybovat od minus 5 do nuly.

Podle serveru tn.cz se pak musíme již v příštím týdnu připravit na prudký pokles teplot. Uvádí, že v některých částech země bude během nočních hodin až -22 stupňů, přes den se pak budou teploty pohybovat jen kolem -12 °C.

„Už během pátečního dne začne počasí v Česku ovlivňovat výrazné frontální rozhraní, které bude oddělovat studený polární vzduch na severu od teplého jarního vzduchu na jihu Evropy. A komplikuje tak předpověď počasí nejen na víkend, ale i na celý příští týden,“ uvedla pro web meteoroložka Dagmar Honsová.

Server taktéž upozorňuje na to, že příští středu má zasypat sněhová bouře severovýchod Německa, ze kterého by měla putovat do severního Polska a následně do Běloruska. Otázkou tak zůstává, zda se přežene i přes Česko.