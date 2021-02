„Byl to volební puč.“ Petr Holec udeřil do stolu kvůli Ústavnímu soudu

„Ráno se vzbudíte a najednou zjistíte, že tady máme volební puč,“ uvedl hned na začátku svého streamu Petr Holec.

Komentátor, jak i mnozí jiní v tomto případě, poukázal na to, že Pavel Rychetský tímto krokem prakticky vstoupil do politiky.

„Podle mě to je volební puč Ústavního soudu. Protože to, co předvedl, to, jak to vyhlásil, a hlavně, to jak se v tom angažoval šéf Ústavního soudu Pavel Rychetský, je vkročení jednou nohou do politiky,“ myslí si Holec.

Podle jeho názoru je samo o sobě už skandální, jak ještě předtím, než ÚS se rozhodl zrušit části volebního zákona, unikaly do médií zprávy o nadcházejícím rozhodnutí.

„Mimochodem, myslím, že s tím souvisí i to, proč prezident Miloš Zeman vyhlásil ten termín voleb tak brzy. On mimochodem poslal onen dopis Ústavnímu soudu, kde ho varoval, aby ten volební zákon dramaticky neměnili krátce před volbami, protože to může způsobit velkou nestabilitu, dokonce i ústavní krizi, pokud by se politici šprajcli,“ uvedl Petr Holec.

Komentátor dodal, že verdikt Ústavního soudu v současném politickém rozložení sil silně nahrává opozici.

„Samozřejmě je zajímavé, že ta stížnost senátorů STAN ležela na Ústavním soudu přes tři roky a Ústavní soud rozhodne 8 měsíců před volbami a chce po poslancích a senátorech, aby to všechno stihli ještě do voleb,“ myslí si Holec, který postup soudu označil za velký zásah do parlamentních voleb, které podle plánu mají proběhnout ve druhé polovině letošního roku.

„Bohužel je to ještě nešťastné v tom, že Pavel Rychetský se už nějakou dobu profiluje jako člověk, který jednou nohou vkročil do politiky. Nedávno dal rozhovor pro Českou televizi. Ten byl úplně nepochopitelný. Hanil v něm premiéra Andreje Babiše, říkal, že takový člověk by neměl být premiérem,“ prohlásil komentátor s tím, že taková slova by neměl říkat šéf Ústavního soudu, „protože v tu chvíli končí jeho nezávislost, obzvláště v době, když v tu chvíli už věděl, že za asi dva měsíce bude vyhlašovat verdikt Ústavního soudu, který nejvíce ze všeho poškodí hnutí ANO Andreje Babiše“.

„To jsou takové souvislosti, že šéf Ústavního soudu může stokrát opakovat, že nemá s politikou nic společného. Ale to má s politikou mnoho společného. On už předtím říkal, že jisté strany by neměly být v parlamentu,“ dodal ke kauze.

Podle jeho slov rozhodnutí ÚS je kulminací politizace této organizace.

„Tady už nějaký čas sledujeme politizaci Ústavního soudu za vedení Pavla Rychetského. Dneska to kulminovalo,“ myslí si.

„Ty tři roky, co to trvalo… To nebylo, že by Pavel Rychetský spal a prostě si řekl: No, tak to vyhlásíme 8 měsíců před volbami. On dával dohromady tu většinu, protože nechtěl, aby to dopadlo jinak. Když tu většinu měl, tak až pak to pustil do procesního řízení. Mimo jiné i proto si vysloužil tak ostrou a bezprecedentní reakci těch čtyř ústavních soudců, kteří s tím verdiktem nesouhlasili a řekli, že to je prostě arogance, že se je téměř snažili z toho procesu vyloučit, (…) a že procesně je s tím špatně skoro všechno, co s tím jen špatně může být,“ vysvětlil komentátor Petr Holec na kanálu Xaver Live.

„Dneska jsme zažili puč plukovníka Rychetského,“ dodal.

Názor Václava Klause

Bývalý prezident Václav Klaus včera vyjádřil názor, že Ústavní soud a někteří jeho členové se tímto rozhodnutím pustili do politického boje. Rozhodnutí ÚS přitom označil za nedůvěryhodné a účelové.

Jeho kritika rozhodnutí ÚS byla publikována na stránkách Institutu Václava Klause. Má sedm bodů, v nichž podrobně rozebírá důsledky jednání ústavních soudců.

„Posláním Ústavního soudu je chránit stabilitu demokratického systému. Zásah do tak zásadní součásti politické demokracie, jako jsou volby, nelze hodnotit jinak než jako nezodpovědný politický aktivismus,” uvedl Klaus ve svém bodě číslo pět a dále dodal, že Ústavní soud destabilizoval politický systém ČR.

„Soudci opustili jakoukoli zdrženlivost a nezbytný konzervativismus. Svou instituci naopak zatáhli do politického boje a stali se jedním z aktivních politických hráčů. To bude mít pro samotný Ústavní soud do budoucna vážné následky a jeho politizace je tímto krokem zpečetěna,” prohlásil bývalý prezident ve svém posledním sedmém bodě.