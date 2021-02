Na reakci v souvislosti se zrušení části volebního zákona Ústavním soudem se dlouho nečekalo: Vláda předloží novelu

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček uvedl po jednání s premiérem země Andrejem Babišem, že by vláda měla předložit novelu reagující na středeční zrušení části volebního zákona Ústavním soudem. Ve Sněmovně by pak byla schvalována se zkrácenými lhůtami.

Vyloučen není ani vznik jednoho celostátního volebního obvodu. Avšak ústavní komise by ráda zachovala pro volby do Sněmovny 14 obvodů.

„Já nevylučuji jeden volební obvod,“ sdělil Vondráček, který se vyslovil pro zavedení jistého bonusu pro vítěze voleb kvůli větší šanci na sestavení vlády.

Po dnešním jednání komise se vyjádřila pro ČTK také předsedkyně Kateřina Valachová, který uvedla, že v komisi převažuje odborný názor o zachování 14 volebních obvodů do Poslanecké sněmovny.

„Debata mířila k závěru tak, že raději je dobré jít minimalistickou cestou doplnění volebních pravidel, která byla Ústavním soudem zrušena, především nalézt shodu nad přepočtem mandátů,“ konstatovala s tím, že klíčové je to, aby měl každý voličský hlas stejnou váhu.

Vondráček pak uvedl, že schvalování volebního zákona by mělo proběhnout podle hnutí ANO standardně, avšak s kratšími lhůtami ve Sněmovně. Kromě jiného má předseda Sněmovny připravit premiérovi varianty harmonogramu schvalování novely a v kontaktu má být i s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem.

Pro ČTK uvedl předseda volebního senátu Nejvyššího správního soudu Tomáš Langášek, že volby se mohou letos konat i s neúplným volebním zákonem.

„Zásah ÚS do volebního zákona se týká až fáze přepočtu hlasů voličů na poslanecké mandáty, jinak byl volební zákon ponechán v platnosti,“ konstatoval.

Rozdílné názory

Objasnil, že pakliže by zákon zůstal neúplný, volební senát Nejvyššího správního soudu by se tím zabýval poté, co by rozdělování mandátů napadli voliči či politické strany prostřednictvím stížností. Pak by musel podle jeho slov přijít s výkladem zákona, který bude respektovat zásadu poměrného zastoupení. Vyjádřil však přesvědčení, že k tomu nedojde.

Co se týče dalších názorů, pak ČTK se vyslovil předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka a předseda sněmovního ústavně-právního výboru Marek Benda. První zmíněný uvedl, že mu není přesně jasné, jaký postup má Langášek na mysli.

„Není mi jasné, jaký postup má pan předseda Langášek na mysli. I s ohledem na to, že byl zrušen mimo jiné i postup, kterým se mandáty přidělí jednotlivým krajům. Kromě toho by takový postup, ať už jakýkoliv, znamenal výklad jdoucí daleko za zákon,“ konstatoval Chvojka.

Benda zase uvedl, že politická reprezentace by se měla shodnout na nějakém řešení.

„Myslím, že politická reprezentace se musí shodnout na nějakém řešení. Ale je dobře, že nám NSS vzkazuje, že by případně dokázal vyložit volební zákon tak, aby se volby mohly spočítat,“ řekl.

Rozhodnutí Ústavního soudu ČR

Zmiňme, že Ústavní soud zrušil část volebního zákona. Problém spočívá v rozdělení na kraje a přepočtu mandátů, to je prý diskriminující. Rozhodnutí bude platit i pro letošní volby.

Nově bude koalicím pro vstup do Poslanecké sněmovny stačit pět procent hlasů. Ústavní soud zrušil aditivní klauzule, které představovaly 10, 15, respektive 20 procent. Ústavní soud také pozměnil paragrafy, které se týkají určení počtu poslanců v jednotlivých krajích a průběh skrutinia.

Senátoři se obrátili na Ústavní soud na konci roku 2017. Poukazovali na to, že během posledních voleb do Poslanecké sněmovny by hnutí STAN potřebovalo pro zisk jednoho mandátu získat dvakrát více hlasů ve srovnání s vítěznou politickou stranou ANO. Senátoři se domnívají, že v tomto případě nemůžeme mluvit o poměrném volebním systému, který je zakotven v ústavě.