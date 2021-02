Xaver Veselý se znovu vysmál arogantní havlérce. Letošní „anticenu“ Zlatý citron vydražil za neuvěřitelnou sumu

Luboš Veselý na svém youtube kanálu Xaver Live včera komentoval posledních několik desítek minut dražby Zlatého citronu. Na začátku streamu, kdy do konce dražby na portálu Aukro zbývalo okolo 40 minut, byla cena Zlatého citronu 102 000 korun.

Necelých 20 minut před koncem dražby ale jiný účastník dražby zvýšil cenu Zlatého citronu na 147 200 korun. Za tuhle sumu byl citron nakonec vydražen.

„147 200 korun. To už jsem až zaskočený,“ řekl moderátor bezprostředně poté, co částka vyrostla.

Xaver Veselý uvedl, že suma peněz půjde na transparentní účet jeho projektu televize XTV.

„(Získanou částku – red.) kolegové uloží na transparentní účet XTV, aby se mohla rozvíjet dále, protože to jsou obrovské prachy, které samozřejmě takovému projektu pomůžou. (…) Po loňském citronu se začalo budovat nové studio, které funguje. Funguje skvěle. Všichni, kteří tam pracujeme, se tam cítíme dobře, jako doma,“ uvedl moderátor.

„V této chvíli už máme půl jakési online střižny. Něco k tomu bude dokoupeno,“ vysvětlil s tím, že výsledkem má být nový streamovací kanál televize XTV.

Zlatý citron

„Cenu Zlatý citron jsem dostal už v loňském roce za nějaké nekorektní moderování nebo co, jako kdyby tomu rozuměli. Je to výrok poroty, nedá se nic dělat, musí se to brát vážně. Letos jsem byl jedním z deseti, kdo dostali Zlatý citron. A už jsem četl odůvodnění poroty. Stojí tady psáno, že za nedostatečné odůvodnění odvolání dozorčí komise Radou České televize dne 11. listopadu 2020 tento krok působí dojmem, píšou (tady se dávají ceny za to, že něco působí dojmem), mapování terénu pro zásadnější útok na nezávislost fungování nejdůležitějšího média v zemi. Větší blábol jsem nikdy neslyšel a toto vejde do dějin a jednou si to budou číst ve školách, co všechno může nějaký trouba nablít na papír, vytisknout. A podepíše se pod to předseda odborné poroty Roman Vávra, asi nějaký významný filmový tvůrce, nevím, kdo to je. Jaroslav Černý, předseda FITES, už vůbec nevím, co to je, a jediná celebrita je tady Soňa Chalupová, starostka města Beroun,” uvedl na adresu Zlatého citronu Xaver Veselý během svého streamu.

Zlatý citron je anticena Českého filmového a televizního svazu FITES.

„Celým FITES a celou porotou tady nějakých trapných cen zcela opovrhuji a tady tu bandu nepovedených filmařů v podstatě mám, jak se říká, v zádech. A je mi jich vlastně líto. Zejména některých,“ prohlásil Veselý na adresu FITESu.

Luboš Veselý

Luboš Veselý je člen Rady České televize. Dále působí jako rozhlasový a televizní moderátor.