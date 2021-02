Babiše čeká katastrofa. KSČM chce ukončit podporu nouzového stavu

Podle portálu předseda KSČM Vojtěch Filip premiérovi Babišovi již oznámil, že s podporou komunistů pro delší nouzový stav spíš počítat nemá. Babiš před odletem do Maďarska uvedl, že neprodloužení nouzového stavu by byla katastrofa a vedlo by to k totálnímu kolapsu zdravotního systému.

„Znamenalo by to totální kolaps zdravotního systému a obrovský nárůst úmrtnosti. Byla by to katastrofa. Neumím si to představit, že by si někdo vzal na zodpovědnost, aby neprodloužil nouzový stav,“ uvedl Babiš s tím, že bez nouzového stavu by v nemocnicích nemohla být nasazena armáda.

Andrej Babiš dnes odletěl do Budapeště, kde s maďarským premiérem Viktorem Orbánem bude jednat o zkušenosti s ruskou vakcínou Sputnik V. Babiš také přiznal, že Česko nemá dostatek vakcín.

KSČM vláda lhala

Místopředsedkyně KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná v pátek před jednáním vedení strany uvedla, že nouzový stav by neměl být prodloužen.

„Z informací, které mám, se domnívám, že by nouzový stav být prodloužen neměl. Nejenom proto, že nám vláda lhala, protože jsme si dali podmínky, které šly splnit za dodržení všech opatření a které by ulehčily život lidem v České republice,“ uvedla pro iDNES.cz Konečná.

Politička také dodala, že problémem jsou také zavřené školy.

„Volání minimálně po otevření škol je obrovské a já se mu nedivím, protože ty děti rok nechodí do školy a je to problém,“ dodala europoslankyně a dodala, že podporu nouzový stav ve vedení strany podle ní nezíská.

Již ve středu předseda KSČM Filip uvedl, že členové nevidí důvody k dalšímu prodloužení nouzového stavu.

„Pokud vláda něco požaduje, ale nedodrží vzápětí svůj závazek a svá slova – a nejde jen o vleky a skiareály, ale i ve vztahu ke školám, nebo k otevření některých segmentů obchodů, maloobchodů – a jede dál i přes slib, který dala jak ve Sněmovně, tak nám interně, tak to považuji za nečestné jednání,“ uvedl pro portál místopředseda komunistů Stanislav Grospič.

Jednání o prodloužení nouzového stavu má vláda v plánu na pondělí, ve čtvrtek by o tom měla rozhodnout Poslanecká sněmovna.

Nouzový stav v Česku

Na jednání Poslanecké sněmovny byl 21. ledna přijat návrh komunistů, který počítá s prodloužením nouzového stavu do 14. února. Nouzový stav měl původně platit do 22. ledna.

Nouzový stav hájil před poslanci premiér Andrej Babiš. Ten uvedl, že pakliže chceme dosáhnout obratu v boji s epidemií, musíme aplikovat protiepidemická opatření. Plošná opatření pak bez stavu nouze zavádět nelze. Stav nouze, který byl vyhlášen naposled, by trval do zítřka 22. ledna.

Nutno podotknout, že návrh ze strany KSČM, který hovoří o prodloužení nouzového stavu o dalších 23 dnů, získal podporu 53 poslanců z 98, proti bylo 19.

Nouzový stav trvá v zemi v této vlně pandemie od 5. října. Tato žádost vlády byla pátá v řadě. Za zmínku též stojí, že na jaře trval nouzový stav 66 dní, nyní tomu tak bude minimálně 132 dnů.

K věci ve Sněmovně promluvil i ministr zdravotnictví Jan Blatný. Ten uvedl, že v Česku probíhá stále silné šíření koronaviru, i když epidemie zpomaluje. Z toho důvodu je nutné prodloužit nouzový stav.