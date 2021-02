Cestovatelé pozor! Česko zpřísňuje pravidla cestování

Cestovatelská mapa byla doplněna novou kategorií velmi rizikových států. Patří mezi ně například Slovensko, Velká Británie, Španělsko, Portugalsko, Baltské státy, Slovinko, Irsko a většina států, které nepatří do Evropské unie. Při návratu z těchto zemí do České republiky bude nutné podstoupit pětidenní karanténu a absolvovat test na covid-19.

Ukončení karantény bude možné po pěti dnech a to pouze po testování PCR testy. Cestovatel bude povinný deset dní po návratu nosit v ideálním případě respirátor třídy FFP2, nebo alespoň jednorázovou chirurgickou roušku. Podrobněji jsou všechna pravidla popsána na stránce Ministerstva zahraničí a Ministerstva zdravotnictví.

Státy v nové kategorii s nejvyšším rizikem nákazy mají na cestovatelské mapě tmavě červenou barvu. Původně měly osoby před návratem do Česka z těchto zemí od 5. února absolvovat PCR test, později však ministerstvo určilo období do 14. února za přechodné. To znamená, že do ČR je možné cestovat i s antigenním testem, nebo projít testování přímo na letišti při příletu do ČR.

Pro země označené červenou barvou s vysokým rizikem nákazy musí člověk kromě testu před cestou předložit PCR i test do pěti dnů po návratu. V době očekávání výsledků druhého PCR testu je osoba povinná být v izolaci a všude mimo domov nosit roušku. Do této kategorie spadají Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Německo, Švédsko, Švýcarsko a také Azorské ostrovy, Madeira a Kanárské ostrovy.

Státy, které jsou na mapě označeny oranžovou barvou, například Finsko, Norsko, Řecko, patří do kategorie středně velkého rizika nákazy. V tomhle případě bude muset osoba před návratem do ČR absolvovat PCR test, nesmí být starší než 48 hodin.

Zelená barva byla přidělena zemím s mírným rizikem nákazy. Do této kategorie patří Vatikán, Austrálie, Jižní Korea, Nový Zéland, Singapur a Thajsko. Z těchto států je možné přijíždět do ČR bez podmínek.

Výjimky se vztahují na mezinárodní dopravu a tranzity přes území České republiky. Neodkladné cesty bez testu budou možné v případě, zda nepřesáhnou 12 hodin místo dřívějších 24. Výjimku dostali také pendleři a osoby, které jezdí do ciziny kvůli střídavé péči o děti.

Aktuální epidemická situace v ČR

Od soboty nesmí cizinec překročit hranice Česka bez závažných důvodů. Výjimkami jsou cesty do zaměstnání, škol, návštěvy rodiny či blízkých osob, na svatby nebo pohřby.

V pátek zůstává hodnota indexu PES na 71 bodech. Za čtvrtek bylo evidováno 8 032 nových případů nákazy. Počet hospitalizovaných osob mírně klesl na 5 753, méně je také závažných forem onemocnění. Reprodukční číslo se zásadně ve srovnání se včerejškem nezměnilo.

Reprodukční číslo, které vypovídá o průměrném počtu lidí, které nakazí jedna pozitivní osoba, se v pátek nachází na hodnotě 1,03. Ostatní ukazovatele, které slouží k výpočtu skóre PES, se také výrazně nezměnily.

Co do počtu nákaz covidem-19 na obyvatele za 14 dní v EU, se Česko nachází na třetí příčce hned za Portugalskem a Španělskem. Co se týče počtu mrtvých, je na čtvrtém místě.

Zmiňme, že už od 14. ledna se index PES pohybuje pod hodnotou 75, což odpovídá čtvrtému stupni protiepidemických opatření, v zemi však nadále platí pátý, nejpřísnější stupeň.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný se minulý týden zmínil, že index PES není směrodatný v určování opatření.

„V současné době pro to, co se bude dít dál, toto vlastní skóre není relevantní. Je nyní potřeba se zaměřit zejména na to, aby se začaly uvolňovat nemocnice,“ řekl.