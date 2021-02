Nátlak na vládu ohledně návratu dětí do škol roste. Vláda bude prodiskutovávat novou strategii, tvrdí Prymula

„Jednoznačně teď budeme muset prodiskutovat vůbec další strategii, protože se ukazuje, že nějaké bezbřehé zpřísňování skutečně už nemá jakýkoliv význam,“ řekl Prymula.

Bývalý ministr zdravotnictví pokračoval: „My jsme skoro všechno vyzkoušeli, teď to znamená prostě vyselektovat ta opatření, která chceme dodržovat jako stát, a říci si, že tedy spustíme školy v nějakém gardu, dejme tomu, první stupeň, ty maturitní ročníky, ale pouze za předpokladu, že budeme pravidelně testovat.“

Školy můžou prozatím navštěvovat pouze žáci první a druhé třídy ZŠ, ostatní zůstávají na domácí výuce.

Prymula si to představuje tak, že by se děti mohly testovat ráno, po příchodu do třídy. Zmínil se, že to už projednali experti, kteří v pátek doprovázeli premiéra do Budapešti.

„Pokud ráno budou rozdány ty testy, tak za 15 minut víme, co se v té třídě děje, a pokud tam bude pozitivita, tak je můžeme přetestovat PCR celou třídu,“ rozvedl svoji představu Prymula.

„V tuto chvíli je to opravdu jedna z mála cest, jak postupovat dopředu, protože, dejme tomu, další restriktivní opatření v momentu, kdy nejsou dodržována ta stávající, asi nevede ke kýženému cíli,“ dodal premiérův poradce.

Nátlak na vládu ohledně návratu dětí do škol sílí. Komunisté kvůli tomu dále nechtějí podporovat nouzový stav, přidávají se k nim i jiné opoziční strany.

„Bohužel počet nakažených je stále vysoký a nemocnice jsou plné. Musíme si promyslet, jakým způsobem motivovat lidi, aby opatření dodržovali. Když to budou dodržovat, můžeme říct, co se stane,” dodává premiér.

Premiér Andrej Babiš se ohledně návratu dětí do škol vyjádřil následovně: „Musíme občanům jasně říct, že situace není dobrá. Ale musíme jim také říct, že pokud všichni budeme dodržovat tato opatření, jak se dělo na jaře, tak by se mohly začít rozvolňovat školy, obchody, služby a dále.”

Jedním z řešení, které by mohlo pomoci návratu žáků do škol, jsou nové antigenní testy. Provádí se výtěrem z nosu do hloubky pouze dvou centimetrů, což je pro děti šetrnější. V rozhovoru pro média Babiš řekl, že tuto možnost projedná s odborníky.

„Určitě by to bylo dobré, protože školy jsou priorita. Musí být priorita. Musíme to promyslet, jakým způsobem zavést tohle testování, aby to bylo součástí návratu žáků do škol. Budeme to teď intenzivně diskutovat a musíme najít nějaké řešení. Pokud ty testy jsou takové, že to školy můžou nějakým způsobem realizovat, tak to bude mít podporu, vysvětil premiér.”