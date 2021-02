„Petříček si hraje se sirkami ve stohu.“ Zbořil setřel ministra zahraničí kvůli Navalnému

Konání ministra Petříčka ve věci požadovaných sankcí vůči Ruské federaci Zbořil označil za chaos a projev naivity.

„Já bych řekl, že ohledně sankcí a jejich vlivu na mezinárodní politiku má v současné době více než chaotická žádost a naléhavá výzva ministra zahraničí České republiky Petříčka dvě stránky. Jednak chce tím ovlivnit politiku Ruské federace v oblasti lidských práv, ale hlavně chce změnit výrok soudu vůči panu Navalnému a části jeho rodiny. Navíc se ještě obrací na země Evropské unie, aby vyhlásily další sankce, o kterých neřekl, jaké by to měly být, vůči Ruské federaci jako celku. To je až příliš naivní způsob vedení zahraniční politiky,“ prohlásil politolog ve videu pro portál První zprávy.

Podle jeho názoru předvolání ruského velvyslance na pohovor kvůli Alexeji Navalnému připomíná mírou svého nerozumu hraní si se sirkami ve stohu.

„Dokonce se mi zdá, že když si předvolal český ministr zahraničních věcí na pohovor, nebo žádal o vyjádření, velvyslance Ruské federace do Černínského paláce, tak to trochu připomíná hru malých dětí se sirkami ve stohu,“ řekl Zdeněk Zbořil.

Politolog uvedl, že chování ministra Petříčka a dalších osob zastupujících Českou republiku je nekvalifikované a může mít pro zemi vážné následky.

„Akt předvolání velvyslance je vyšší formou diplomatického nátlaku a odpověď ruského velvyslance, že Česká republika chce vyvíjet nátlak na ruskou justici, a že se snaží politicky ovlivňovat, podle jejich názoru, řádně vynesený rozsudek. To je důležitou odpovědí a nevím, jestli si Česká republika v zastoupení nejenom panem Petříčkem, ale i celou vládou, uvědomuje, co všechno může způsobit takové nekvalifikované zasahování do mezinárodních vztahů a podléhání jenom takovým monotematickým radám, až stereotypům, předsudkům, politiky takzvaného Západu,“ dodal na téma českých zahraničních vztahů s Ruskem Zdeněk Zbořil.

Vměšování Prahy

České ministerstvo zahraničí si kvůli uvěznění Alexej Navalného předvolalo ruského velvyslance Zmejevského na žádost náměstka ministra resortu Aleše Chmelaře. Velvyslanectví na záležitost zareagovalo ve svém příspěvku na sociální síti.

„V souvislosti s posledními prohlášeními české strany k situaci kolem A. Navalného jsme jednoznačně upozornili partnery, že vměšování Prahy do vnitřních záležitostí Ruska je nepřípustné. Rozhodně jsme odvrátili spekulace o údajně existujícím politickém pozadí verdiktu ruského soudu proti němu. Pokusy o vyvíjení tlaku na činnost justičních orgánů v naší zemi ze zahraničí nelze vnímat jinak než jako nepřátelské akce, které porušují mezinárodní právní normy,“ stojí v příspěvku.

Dále uvedli, že předali dokument, který chronologicky popisuje události kolem údajné otravy blogera Alexeje Navalného, jeho návratu z Německa do Ruska a vyvrací známé spekulace na toto téma.

„Používání dvojích standardů v přístupech k otázce dodržování lidských práv v různých zemích považujeme za nepřijatelné. Položili jsme otázku, zda Praha vyjádřila znepokojení nad osudem známého aktivisty v oblasti lidských práv J. Assangeho, pronásledovaného Washingtonem z politických důvodů, kterému bylo ve Velké Británii odepřeno propuštění na kauci a kterému by při dosti pravděpodobnému vydání do USA mohl hrozit rozsudek smrti,“ uvedla ruská strana.

„Doporučili jsme české straně soustředit se na řešení vlastních problémů v oblasti lidských práv, na které byla Praha opakovaně upozorňována, a to i v příslušných mezinárodních organizacích,“ dodali závěrem.

Věznění Navalného

Simonovský soud v Moskvě v úterý zrušil podmíněný trest blogera Alexeje Navalného v případě Yves Rocher a nahradil ho 3,5letým trestem odnětí svobody ve vězení. Do doby odnětí svobody bude Navalnému započítán rok domácího vězení, a proto ve vězení stráví 2 roky a 8 měsíců.

Navalnyj byl dvakrát odsouzen podmíněně. Poprvé v kauze společnosti Kirovles v souvislosti se zpronevěrou přes 16 milionů rublů. Po druhé v kauze Yves Rocher v souvislosti s krádeží více než 30 milionů rublů. V posledním případě ho Zamoskvorecký soud města Moskvy odsoudil k 3,5 roku podmíněně.

V pondělí Generální prokuratura Ruska prohlásila, že podporuje požadavek federální služby pro výkon trestů (FSIN) o nahrazení Navalného podmíněného trestu za reálný a považuje tuto žádost za zákonnou a odůvodněnou. Představitel FSIN na soudním zasedání, které probíhalo v budově Moskevského městského soudu, požádal, aby byla Navalnému kromě toho uložena pokuta v částce 500 tisíc rublů.

V prosinci 2020 navíc Vyšetřovací výbor Ruska zahájil trestní řízení proti Navalnému podle článku o podvodech ve zvlášť velkém objemu. Podle vyšetřovatelů byly pro potřeby řady neziskových organizací shromážděny dary od jednotlivců - 588 milionů rublů (6,5 milionů eur).

Vyšetřování je přesvědčeno, že Navalnyj jako vedoucí těchto neziskovek „utratil více než 356 milionů rublů (4 miliony eur) z této částky na osobní účely“, a to i na „pořízení osobního majetku, materiálních hodnot a úhrad výdajů, včetně dovolené v zahraničí“.