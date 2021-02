Dorazila AstraZeneca. Rozvážka ze skladu v Říčanech začne v pondělí

Podle informací ČTK se jedná o 19 200 dávek preparátu, který byl Evropskou unií schválen k použití v průběhu minulého týdne.

Vakcínu AstraZeneca je na rozdíl od vakcín společnosti Pfizer či Moderna možné převážet a nakládat s ní v přijatelnějších teplotních režimech.

Do té doby, než zdravotní pojišťovny vyberou distributora preparátu AstraZeneca, bude jeho distribuci provádět společnost Avenier ze skupiny Agel podnikatele Tomáše Chrenka.

Česká republika má objednány tři miliony dávek vakcíny AstraZeneca. Tento měsíc by jich mělo přijít 130 tisíc. To prohlásila tento týden na jednání sněmovního podvýboru pro zdravotnictví koordinátorka očkování Kateřina Baťhová. Podle vyjádření zástupce společnosti by tento měsíc mělo přijít do země 170 tisíc dávek. Další dodávka by měla přijít 10. února.

Vakcína společnosti AstraZeneca by díky snadnějšímu teplotnímu režimu skladování měla být určena i pro očkování praktickými lékaři v ordinacích, či dokonce doma u pacientů.

Počty očkovaných

Očkováním v Česku kvůli nedostatku vakcíny procházejí zatím především zdravotníci, lidé starší 80 let a lidé v domovech pro seniory. K pátečnímu večeru bylo podle informací českého ministerstva zdravotnictví aplikováno asi 343 tisíc dávek, 89 138 lidí dostalo i druhou dávku.

Efektivita očkování

Dnes bylo informováno, že američtí vědci vyvinuli sloučeninu adjuvans, která podstatně zvyšuje efektivitu vakcín proti covidu-19 díky tomu, že posílá aktivní látku přímo do mízních uzlin.

Experimenty na myších ukázaly, že nová sloučenina umožňuje snížit dávkování vakcín desetinásobně za zachování stejné úrovně ochrany. Popis látky byl uveřejněn v časopise Science Advances.

Vědci z různých zemí hledají i nadále vakcínu proti SARS-CoV-2, která by generovala silnou T-buněčnou imunitu, neutralizovala reakci protilátek a zajišťovala přitom efektivní ochranu všech věkových skupin.