Blatný o Sputniku V: Ve chvíli, kdy EMA schválí další vakcíny, budu ten poslední, kdo bude bránit jejich nákupu

Na čtvrteční mimořádné tiskové konferenci se ministr zmínil, že opatření proti koronaviru přestávají zabírat. V rozhovoru však podotkl, že by nechtěl hledat viníky vzniklé situace, je proto nutné hledat nová řešení.

Jedním z takových nových řešení by mohl být zákaz pohybu mezi jednotlivými oblastmi. Ministr poznamenal, že mezi jednotlivými oblastmi jsou k vidění výrazné rozdíly co do počtu nakažených. Podle něj je základním epidemiologickým problémem zabránit rozšiřování nákazy z více postižených oblastí do méně postižených.

Podle ministra je evidentní, že kdybychom ze statistiky vyloučili kraje, ve kterých je situace nejhorší, tak uvidíme, že křivka klesá. Z toho vyplývá, že je rozdíl mezi jednotlivými oblastmi v zemi zásadní. Blatný proto chce od hygieniků uslyšet závazné stanovisko, co se dá v této věci podniknout a jak dosáhnout, aby lidé opatření dodržovali.

Blatný porovnal situaci v Česku a v Rakousku: „Před Vánoci jsme na tom byli stejně, možná o něco lépe, a opatření mezi dvěma zeměmi jsou téměř identická. V Rakousku se situace zlepšila a u nás je mnohokrát horší. Budu mít jednání s rakouským ministrem zdravotnictví a chci od něj informace k lepšímu pochopení tohoto rozdílu.“

Zásadní rozdíl ohledně situace s Českem a Rakouskem Blatný vidí v tom, jak tyto dva národy přistupují k opatřením. „Podle informací, které mám, rakouská strana na opatřeních trvá a korektně, ale nekompromisně je vymáhá. U nás je to jiné. Budu o tom mluvit i na vládě,” uvedl podrobně Blatný.

Konkrétní návrh toho, jak v praxi bude vypadat omezení pohybu mezi kraji, však prozatím není. „O víkendu budu jednat s epidemiologickou skupinou a hygieniky, v pondělí ráno proběhne dvouhodinová schůzka, na které toto všechno doladíme tak, abychom měli připravený návrh na jednání vlády, a ta rozhodne,“ řekl Blatný.

Dodává, že v okamžiku, kdy se epidemiologové vyjádří, že je toto opatření nezbytné, on návrh předloží, ale nebude na něm, aby ho realizoval.

„Úloha ministerstva zdravotnictví je identifikovat rizika a říct, co se musí udělat, aby se minimalizovala. A pak tu jsou jiné složky státní správy, které to musí realizovat,” dodává.

Blatný ještě jednou uvádí příklad sousedního Rakouska: „Znovu poukážu na Rakousko, kde jsou opatření stejná. Ve chvíli, kdy v zemi, která nám je geograficky, historicky i mentálně blízká, fungují, a u nás ne, není to pro mě důvod k tomu, abych navrhoval další a další drakonické restrikce. Proč by měly fungovat, když ty současné nefungují teď? Dalšími zákazy nic nezlepšíme, lidé se je zase budou snažit obcházet.“

Jediným řešením je podle něj uvědomit si, že opatření jsou potřebná, a když je budou lidi dodržovat, je možné, že brzy bude možné začít rozvolňovat.

„Lidé si tam uvědomili, že je to vážná věc, a že se musí naučit s covidem žít, protože on nezmizí. Norma už nebude stejná jako předtím. Tak jako se život po 11. září už nevrátil k tomu, jaký byl předtím, tak i po této epidemii se nastaví nová norma,” vysvětlil ministr.

Během rozhovoru se Blatný vyjádřil i k procesu očkování. Sdělil, že Evropská unie slibuje, že od dubna bude v ČR dostatečné množství vakcín. Blatný poznamenal, že očkování u zdravotníků zabírá. „Zdravotníků už je proočkováno přes 50 %, v nemocnicích už dokonce 75 %, a počet nakažených zdravotníků dramaticky klesl. Tím uvolníme nemocnice. Pak bude třeba proočkovat zbytek populace, aby se zastavilo komunitní šíření,“ uvedl ministr.

„Ve chvíli, kdy EMA schválí další vakcíny, budu ten poslední, kdo by tomu bránil,” řekl.

Co se týče nákupu očkovací látky Sputnik V , Jan Blatný se zmínil, že čeká, až Evropská léková agentura látku zaregistruje. Podotkl, že Česká republika se zavázala nenakupovat očkovací látky jinak než přes EU, proto kdyby udělali výjimku, šlo by o porušení smlouvy.

Blatný také usiluje o to, aby do České republiky co nejrychleji dorazily americké preparáty od firem Regeneron a Eli Lilly. Ty podle jeho názoru můžou pomoci snížit počty hospitalizací a sloužit k preventivnímu použití.

Blatný se také vyjádřil ke svému údajnému odchodu z postu ministra zdravotnictví. Tato tvrzení ministr popřel. „Přišel jsem jako nepolitický odborník, který chce dělat věci nejlépe, jak to jde, a v tom hodlám pokračovat,“ řekl Blatný.