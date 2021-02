Poslal by Trump Českou televizi k čertu? Podle Václava Moravce je správné utnout prezidenta při projevu

Moderátor České televize Václav Moravec, který vede vlastní pořad Otázky Václava Moravce, v rozhovoru pořadu HausboTalk Petra Horkého uvedl, že televize by měly vypínat projevy prezidentů, pokud to uznají za relevantní.

Moderátor diskuze, které se Václav Moravec účastnil jako host, se ho tázal, jak má chápat skutečnost, že televizní stanice vypínaly bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa

„Já myslím, že u amerických médií je zvláštní to, že ona americká média si Donalda Trumpa vyrobila. On podobné nepravdy, když budu jemnější, říkal, když kandidoval, když byly americké republikánské primárky. Mnoho novinářů i televizních vysílací organizací přiznává, že braly Trumpa jako zpestření kampaně při republikánských primárkách. A najednou se ukázalo, že to je relevantní kandidát, a že se dokonce stane prezidentem,“ prohlásil v rozhovoru Václav Moravec.

„Mě mrzí, a v tom si myslím, že to je i pro americkou žurnalistiku zásadní poučení – je smutné, že vypínají prezidenta až na konci jeho funkčního období,“ prohlásil moderátor veřejnoprávní televize s tím, že Donald Trump údajně říkal do médií mnoho lží.

„Debata, jestli vypnout prezidenta, když je to prezident, kdo vede zemi, nebo jestli ho nechat domluvit a rozporovat každý výrok… CNN už době, kdy Donald Trump kandidoval proti Hillary Clintonové, tak v té poslední fázi už CNN vysílala titulky, že informace vysílaná panem Trumpem, není pravdivá. Ale tvrdím, že to už bylo pozdě, protože předtím jim Donald Trump vyhovoval kvůli sledovanosti a zpestření republikánských primárek,“ myslí si moderátor ČT.

Moravec později dokonce uvedl, že pokud by byl vlastníkem televizní stanice, tak by odmítal přebírat zprávy Donalda Trumpa ze sociálních sítí, které by on ze své politické pozice považoval za lživé.

Přerušení projevu Trumpa

Přímý přenos tiskové konference amerického prezidenta Donalda Trumpa byl v listopadu minulého roku přerušen řadou klíčových amerických celonárodních televizních stanic hned poté, co tehdejší vládce Bílého domu zpochybnil důvěryhodnost předběžných výsledků v několika státech a vyslovil přesvědčení, že právě on je opravdovým vítězem prezidentských voleb.