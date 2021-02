„Jak takový hnus může někdo vůbec říct?“ Skandální výrok Maláčové o covidu-19 a 2. světové válce otřásl veřejností

Česká ministryně Jana Maláčová si v pořadu Partie na televizi CNN Prima troufla přirovnat potíže spojené s pandemií koronaviru k následkům 2. světové války. Kontroverzní slova dotyčné vyvolala bouřlivou reakci řady politiků a běžných občanů. Novinář Petr Honzejk dokonce vyjádřil předpoklad, že to může mít zhoubný dopad na kariéru Maláčové.

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová se znovu ocitla v centru skandálu. Důvodem je opět kontroverzní výrok této české političky, který Maláčová pronesla v pořadu Partie během své diskuze s poslancem Janem Skopečkem. Ve snaze zdůraznit nepříznivý vliv pandemie na stav společnosti Maláčová poznamenala, že ani druhová světová válka nezapříčinila takové problémy, s nimiž se momentálně potýkáme kvůli pandemii covidu-19.

„Celá země stojí, celá ekonomika má problémy, vlastně ani 2. světová válka nezpůsobila takové potíže jako covid,“ prohlásila ministryně Maláčová v pořadu Partie.

„Paní ministryně, to, co jste teď řekla, rovnou se za to omluvte, jestli 2. světová válka nezpůsobila to, co covid… Fakt chcete důsledky 2. světové války srovnávat byt’ s problémem covidu, to fakt nemyslíte vážně,“ nestačil se divit český poslanec. „Naučila jste si někdy něco o 2. světové válce, kolik měla obětí, co to byla za tragédie?“ zeptal se následně.

Kontroverzní výrok české političky poslance Jana Skopečka zarazil. Dotyčný okamžitě vyzval Maláčovou k omluvě a otevřeně zpochybnil její znalosti tématu 2. světové války a jejich tragických následků.

Maláčová se hned pokusila napravit svůj průšvih a vysvětlila, že to nemyslela dehonestačně vůči obětem války, ale, že se jednalo spíš o to, že dokonce i během 2. světové války děti chodily do školy, zatímco nyní musí studovat distančně.

Reakce veřejnosti

Nejednoznačný výrok české ministryně vzápětí okomentovala řada politických a veřejných činitelů. Exposlanec Miroslav Kalousek na svém Twitteru označil slova Maláčové za nehoráznost.

„Ministryně Maláčová: ‚Ani druhá světová válka nezpůsobila takové problémy jako covid’. Takovou nehoráznost i neschopnost Vaší vlády řešit i rutinní problémy neomluvíte, paní ministryně,“ píše Kalousek.

Ministryně @JMalacova: “Ani druhá světová válka nezpůsobila takové problémy jako Covid”. Takovou nehorázností neschopnost Vaší vlády řešit i rutinní problémy neomluvíte, paní ministryně. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) February 7, 2021

Český novinář Petr Honzejk předpokládá, že tento neopatrný výrok ze strany političky může zničit její politickou kariéru.

„To jsou přesně ty výroky, které politika – političku můžou zabít. A je úplně jedno, že to myslela tak, že i za války chodily děti do školy a učily se trojčlenku,“ konstatoval dotyčný.

To jsou přesně ty výroky, které politika - političku můžou zabít. A je úplně jedno, že to myslela tak, že i za války chodily děti do školy a učily se trojčlenku. — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) February 7, 2021

Europoslankyně Kateřina Konečná přiznává, že během natáčení pořadu může dojít k různým kontroverzím, ale výrok Maláčové považuje za naprosto nevhodný.

„Znám, jaké to je, když na Vás svítí reflektory, chcete během pár sekund říct co nejvíc a neudělat přitom chybu… Ne vždy se to podaří. Proto mám pochopení pro spoustu věcí, ale prohlášení, že covid-19 způsobil horší „paseku“ než 2. sv. válka, je skandální! Nerozumím tomu, jak takový hnus může někdo vůbec vypustit z úst,“ zuří místopředsedkyně KSČM.