Maturanti by se mohli vrátit do škol od března. Potřebují k tomu negativní testy na covid-19

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) hodlá v pondělí předložit vládě návrh návratu závěrečných ročníků do škol s podmínkou povinného testování žáků i zaměstnanců škol. Testovat by se podle něj mělo každých sedm až 14 dnů takzvanými neinvazivními RT-PCR testy, tedy například ze slin. Odběr by si měl ve škole dělat každý sám.

Závěrečné ročníky středních škol považuje úřad v tomto smyslu za prioritní, protože je na jaře čekají maturitní a závěrečné zkoušky a riziko šíření nákazy je v jejich případě větší než u mladších žáků. Negativní test by podle návrhu měl být podmínkou pro účast na prezenční výuce. Studentům, kteří by testování odmítli, by školy nemusely poskytovat distanční výuku. Žáci by se ale mohli se školou dohodnout na individuálním vzdělávání.

Testování závěrečných ročníků by se týkalo zhruba 98 000 středoškoláků a 30 000 zaměstnanců škol. Podle návrhu ministerstva by mohlo fungovat od 1. března a mělo by vyjít na 80 až 180 milionů korun týdně. Otázkou finančních zdrojů se ale víc materiál nezabývá. Zajištění testování by podle něj měly mít na starosti kraje, které střední školy nejčastěji zřizují.

V další fázi by se testování mohlo rozšířit i na 150 000 středoškoláků v oborech s praktickou výukou. Pro základní školy by se podle úřadu měly zvážit neinvazivní antigenní testy. Připomeňme, že středních škol je v Česku kolem 1200 a základních zhruba 4200.

Lze poznamenat, že současné antigenní testy s výtěrem z nosohltanu se liší od PCR testů tím, že ukážou výsledek na místě, ale jsou méně přesné.

Prymula: Když se bude testovat, pustil bych do škol celý první stupeň a závěrečné ročníky

Premiérův poradce a epidemiolog Roman Prymula se ve vysílání Rádia Impuls podělil o svoji představu o otevírání škol. „Měly by to být děti prvního stupně, pak závěrečné třídy, eventuálně maturanti, a to za předpokladu testování,“ řekl Prymula s tím, že testovat školáky by jednou týdně měli přímo učitelé na školách.

„To je záležitost 15 až 30 minut při těch testech ze slin. Není to žádná velká zátěž,“ uvedl.

Správné načasování je však podle něj ještě otázkou: „Je potřeba chvíli vyčkat, jak se bude vyvíjet konkrétní situace. Musí to být připravené tak, abychom byli schopní skutečně testovat.“

V případě, že se děti do škol vrátí, mělo by jít o dlouhodobou změnu.

„Bude snaha, aby byl ten systém stabilní. Aby se děti nevracely tam a zpátky,“ dodal.

Připomeňme, že nyní jsou otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních. Ostatní mají kvůli epidemii povinnou výuku na dálku.

Koronavirus v Česku

Podle aktuálních dat za včerejší den, sobotu 6. února, u nás přibylo 4 800 nových případů nákazy koronavirem. Tento údaj je tak o 750 vyšší, než tomu bylo minulý týden. Pokud jde o index rizika protiepidemického systému, ten je k dnešnímu dni na hodnotě 71 bodů. Reprodukční číslo nepatrně stouplo, a to na 1,05.

Aktuálně je v nemocnicích hospitalizováno je 5450 osob, přičemž se uvádí, že stav 989 pacientů je hodnocen lékaři jako vážný. Kromě toho ministerstvo zdravotnictví eviduje v souvislosti s covidem-19 již 17 235 úmrtí. Dobrou zprávou ale je, že se z nemoci podařilo uzdravit již 919 699 lidem.