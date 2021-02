Nechat se očkovat Sputnikem V? Hloupé politické ohledy jsou tu k ničemu, ruská vakcína je opravdu dobrá, řekl imunolog

Molekulární imunolog Václav Hořejší v rozhovoru pro Blesk prozradil, že kdyby bylo po jeho, postupoval by jako Maďarsko – nečekal by na schválení použití ruské vakcíny Sputnik V na evropské úrovni a zahájil by v Česku vlastní proceduru. Je mu jasné, že vakcína z Ruska je na dobré úrovni, a proto je podle něj nesmyslné se bát kvůli předsudkům.