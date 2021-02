„Lidi koukejte, mluvící k*kot.“ Mitrofanov prohlásil, že národ je mýtus a strhlo se peklo

Český publicista Alexandr Mitrofanov kriticky okomentoval vyjádření premiéra Andreje Babiše ohledně ruské vakcíny Sputnik V. Dotyčný totiž dal jasně najevo, že nepovažuje ruskou očkovací látku za bezpečnou, a to kvůli tomu, že zatím nebyla schválená Evropskou lékovou agenturou. V komentářích Mitrofanov rovněž označil národ za mýtus.

Předseda české vlády Andrej Babiš v rámci svého programu Čau lidi připomněl, že během své návštěvy v Maďarsku získával informace ohledně ruské a čínské vakcíny a zdůraznil, že je v zájmu České republiky, aby ruská očkovací látka byla schválena Evropskou lékovou agenturou (EMA). Podle jeho názoru by to bylo dostatečnou zárukou toho, že při použití ruské vakcíny nevznikne žádný problém.

„Samozřejmě chceme, aby Sputnik byl schválen Evropskou lékovou agenturou. Nikdo tady nechce, abychom očkovali vakcínou, která by mohla být problematická. Otázka je, jestli Sputnik o to požádá, protože té vakcíny není dost,” prohlásil český premiér.

Dále Babiš uvedl, že dostává dopisy od českých občanů, kteří žádají o nákup ruské vakcíny pro Česko. Babiš rovněž vyjádřil jistotu, že Sputnik V je bezpečná vakcína a podle veškerých dostupných údajů má dobré výsledky.

Reakce Mitrofanova

Postoj a argumentace českého premiéra ve vztahu k ruské vakcíně zjevně nepřesvědčily novináře Alexandra Mitrofanova. Na svém twitterovém účtu český publicista totiž uvedl, že prohlášení Babiše o tom, že Sputnik V je bezpečná vakcína, není v souladu s jeho tvrzením o nutnosti schválení ruské očkovací látky ze strany EMA.

„Babiš v Čau lidi: Ta vakcína (Sputnik) je bezpečná, má dobré výsledky, ale musí ji schválit EMA. Contradictio in adjecto,” napsal Mitrofanov.

Jeden z komentujících dal najevo, že sdílí skeptický postoj Mitrofanova. Podle jeho názoru do informační kampaně na podporu ruské vakcíny byly údajně investovány značné prostředky. Nemyslí si však, že by to český národ přesvědčilo. Napsal totiž, že „národ není hloupý”. Na tento komentář Mitrofanov odpověděl slovy „Národ je mýtus”.

Kontroverzní výrok novináře vyvolal rozporuplnou reakci uživatelů. Mnozí komentující vytkli Mitrofanovi jeho postoj vůči tomuto tématu, zazněla i slova o tom, že důvodem jeho stanoviska je to, že sebe nepovažuje za příslušníka žádného národa.

„Možná pro Vás, protože nejste příslušníkem žádného národa,” napsal uživatel s přezdívkou Somebody.

Nechyběla ani ostřejší vyjádření.

„Lidi koukejte, mluvící k*kot,“ nešetřil Mitrofanova uživatel Jay.bee.