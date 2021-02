„Vláda nesmí připustit nákup ruské vakcíny.“ Pirát Peksa bije na poplach. Od uživatelů to však pořádně schytal

„Úředníci na Ministerstvu zdravotnictví byli podle zjištění Seznam Zpráv pověřeni zjistit právní možnosti, jak vakcínu Sputnik nouzově povolit i bez kladného stanoviska Evropské agentury pro léčivé přípravky EMA. Babiš chce dokonce obejít Státní ústav pro kontrolu léčiv,“ napsal rozhořčeně.

Ke svému příspěvku pak připojil odkaz na článek na zmiňovaném portálu, a také fotografii, na které je on sám a na níž říká: „Nakoupit ruské vakcíny Sputnik V a udělat z Čechů pokusné králíky? Očkovat látkou bez vědeckého ověření je nezodpovědný hazard s lidskými životy. Tohle česká vláda nesmí připustit.“

A jak na jeho slova reagovali lidé? V komentářích zazněly různé názory, ale většina lidí se do Peksy pořádně pustila. Psali totiž, že s tím,co napsal, nemohou souhlasit.

„Pane Pekso, to, co šíříte, jsou čisté dezinformace. Myslím, že jste dost vzdělaný a máte rozhled na to, abyste si dokázal ověřit informace, které šíříte. Nebo jste podlehl silnému lobbingu?“ napsal jeden uživatel.

„Takže chcete, aby lidi dále čekali, až neschopná vláda a EU zajistí vakcíny? Naopak, měl by se povolit komerční dovoz všech vakcín, aby si lidé mohli vybrat a koupit si na vlastní riziko tu, kterou považují za nejlepší. Zákazy dovozu zabijí lidi, už si to uvědomte,“ reagoval na Peksova slova další člověk.

A i další se přidávali k tomu, že být proti nákupu dalších vakcín, není dobrý nápad.

Jiné zaujalo to, že Peksa tvrdí, že Babiš chce dokonce obejít Státní ústav pro kontrolu léčiv. „A to jste vzali kde, že chce Babiš obejít SÚKL?“ ptali se.

Jiní se snažili brát celou věc s nadhledem a vtipkovali: „Pokud za Sputnika lobuje Zeman, pak na tom musí být něco škodlivého, ne?“

Cesta do ČR pro ruskou vakcínu?

Peksa ve svém příspěvku narážel na článek Seznam Zpráv, který pojednává o tom, že úředníci na Ministerstvu zdravotnictví ČR byli pověřeni zjistit právní možnosti, jak vakcínu Sputnik nouzově povolit i bez kladného stanoviska Evropské agentury pro léčivé přípravky EMA.

„Nejlepší vakcína je samozřejmě bezpečná pro zdraví našich občanů,“ nechal se tehdy slyšet Babiš a dodal, že je „důležité mít preparáty hned k dispozici“ Podle jeho slov totiž vakcína není o politice, ale o bezpečnosti a o zdraví.

Píše se v něm o Babišově cestě do Maďarska , kam jel zjišťovat podrobnosti o dané vakcíně. Prohlásil tam, že by se kromě západních vakcín od společností Pfizer/BioNTech, Moderna či AstraZeneca mohlo počítat také s ruským preparátem Sputnik V. A to i v případě, kdy by na rozdíl od uvedených farmaceutických společností neměl schválení evropského lékového úřadu.

Dle Babiše by tak naše země mohla postupovat podobně jako Maďarsko, kde je bez ohledu na postoj evropského lékového úřadu podmínečně schváleno nejen použití ruského Sputniku V, ale také vakcíny čínské firmy Sinopharm.

A Česko se prý na nákup ruské vakcíny už několik dnů připravuje, i kdyby nebyla schválena. V článku stojí, že se údajně hledá možnost, jak by se povolení této vakcíny obešlo jak bez certifikace evropské lékové agentury, tak i českého Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Podle Seznam Zpráv by tak preparát mohlo povolit ministerstvo zdravotnictví, pokud by se Státní ústav pro kontrolu léčiv postavil proti. Zatím se ale jedná o neoficiální informace.