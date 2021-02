Výměna ministra Blatného není na pořadu dne. Teď je důležité, aby opozice podpořila nouzový stav, prohlásil Zeman

Mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček v pořadu Nový den televize CNN Prima opakovaně upřesnil, že se stanovisko hlavy státu ohledně toho, kdo by měl zastávat pozici ministra zdravotnictví, nezměnila. Prezident je stále přesvědčen, že jím má být Roman Prymula. Dnes je ale dle něj mnohem naléhavější vyřešit otázku prodloužení nouzového stavu.

Prezident uznal, že jmenování do funkce ministra zdravotnictví je výlučně věcí premiéra Andreje Babiše. Kdyby ale Prymulovi byla znovu poskytnuta možnost obsadit dané úřednické místo, Zemana by to podle slov Ovčáčka potěšilo.

„Být ministrem zdravotnictví není jednoduchá pozice. Ten člověk se dostává nejen do konfliktů, je jakýmsi otloukánkem. Ať udělá cokoliv, tak ho někdo zkritizuje. Od počátku je ale prezident přesvědčen, že ministrem zdravotnictví měl zůstat Roman Prymula. Je to odborník na svém místě,“ uvedl mluvčí postoj hlavy státu.

Podle Ovčáčka ale v současné době není na pořadu dne výměna ministra Jana Blatného (za ANO). „Stanovisko prezidenta je jasné a podpora Prymuly je také jasná,“ zdůraznil.

Připomeňme, že Prymula již byl ministrem českého zdravotnictví, a to po dobu jednoho měsíce. Odejít ale musel poté, co byl přistižen při porušování protikoronavirových opatření. Reportéři deníku Blesk ho v říjnu načapali v restauraci na Vyšehradě, která měla být podle vládních nařízení zavřená.

Otázka dne

Ovčáček pak v pořadu upozornil, že 14. února by měl skončit nouzový stav, což je podle prezidenta právě ta otázka, kterou je v současné době potřeba řešit. Prezident je přesvědčen, že je nutné pokračovat ve stávajících opatřeních, a to především kvůli tomu, že v Česku koluje britská mutace koronaviru.

„Je třeba jednat. Opozice by měla podpořit nouzový stav. Jsme na jedné lodi a jde především o zdraví lidí,“ řekl Ovčáček.

Mluvčí dodal, že situaci komplikuje volební kampaň a z toho plynoucí snaha politiků vyhovět náladě veřejnosti, která je již dávno unavena z pandemie a omezení. Populismus by ale v současné chvíli měl podle Zemana jít stranou.

Prodloužení nouzového stavu

Opětovné prodloužení nouzového stavu je dnes velký tématem. Tato otázka se bude projednávat v pondělí. Nicméně, některé strany, například KSČM, už odmítají tento krok podpořit. Straně se nelíbí zejména to, že vláda nesplnila svůj slib z ledna, a sice otevření škol a skiareálů. Český ministr a vnitra Jan Hamáček (ČSSD) však v rozhovoru pro deník Právo uvedl, jak chce vláda ostatní přesvědčovat.

„Myslím, že jinak než poctivou argumentací se to dělat nedá. Mám pocit, že je to trochu opakování známých věcí. Všichni víme, že bez nouzového stavu nemůžeme držet opatření, která jsou aktuálně v platnosti. Neboli – pokud nebude nouzový stav, pak všechna opatření skončí. Takže v situaci, kdy jsme na tom nejhůř v Evropě, se všechna opatření rozvolní a následek je jasný: kolaps českého zdravotnictví, armáda bude muset skončit s pomocí v těchto zařízeních, skončí opatření podle krizového zákona a nastane chaos,“ nastiňuje

Pravdou ale je, že „špatnou situací“ vláda a ministerstva argumentují již od podzimu… A ta se stále nelepší. I na to měl však Hamáček pohotovou reakci.

„Vy vidíte nějakou zemi, která pandemii poráží? V Portugalsku čekají sanitky před nemocnicemi, až se uvolní lůžka, německá kancléřka mluví o tom, že bude třeba brutálnější lockdown. Pandemie tady je, nevymysleli jsme si ji. Bojujeme proti ní prostředky, které máme. Zatím nikdo ve světě nevymyslel nic lepšího,“ míní.