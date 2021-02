Hamáček k chystanému zpřísnění: Není to šikana. Cílem je, aby narušitelé přestali komplikovat práci policii a nemocnicím

Podle ministra jde hlavně o snahu maximálně zabránit tomu, aby se osoba dopouštěla opakovaného porušení opatření. Zákon směřuje primárně na provozovatele hotelů či restaurací, kteří pravidelně porušují vládní opatření. Při opakování přestupku by jim tak například mohl hrozit zákaz činnosti až na jeden rok. „Pokud někdo opakovaně otevírá restauraci, může čelit zákazu činnosti,“ vysvětluje Hamáček.

„Nechystáme bič na občany, není to šikana. Snaha je, aby kvůli pár procentům těch, kteří nerespektují nařízení, nedocházelo k ohrožení života drtivé většiny slušných lidí,“ sdělil na pondělní tiskové konferenci Hamáček.

Ti lidé, kteří opatření dodržují, jsou navíc podle něj velice frustrováni tím, že narušitelé svým nerespektováním vládních nařízení komplikují práci policii i přeplněným nemocnicím.

„Chceme proto, aby bylo přihlédnuto k tomu, pokolikáté bylo opatření porušeno, tak, aby ten, kdo ukládá pokutu, věděl, zda je to poprvé či ne,” řekl s tím, že podle přehledu se pak bude odvíjet případná výše trestu.

„Navrhujeme (to - pozn. red.) udělat tak, že se tyto prohřešky budou zapisovat do registru přestupků. Dnes každý přestupek může řešit jiný správní úřad, takže pokud se někdo dopustí přestupku v Chebu, Znojmě nebo Liberci, tak třeba neví, že jde už o třetí případ a že by mělo dojít k vyšší sankci,“ vysvětluje.

„Vážíme si ale toho, že drtivá většina lidí opatření dodržuje,” zdůraznil ministr.

Novelu by měla nyní projednat vláda, následně ji dostanou k posouzení poslanci.

Hamáček s takovým návrhem však přichází až po několika měsících, co platí nouzový stav, což je celkem pozdě. Prý je to ale „výsledek praxe“.

„Požádali jsme policii, aby popsala své zkušenosti s vymáháním a kontrolou opatření a aby navrhla, co je potřeba upravit. To chvilku trvalo,“ vysvětluje tento krok.

Co se týče toho, jak dlouho může trvat, než začnou nová opatření platit, Hamáček uvádí, že pokud by to bylo projednáno ve stavu legislativní nouze, pak by to mohlo být rychle. „Přiznám se, že se nebojím o Sněmovnu, ale uvidíme, co Senát, který v poslední době zaujímá pozici, že by bylo nejlepší, kdybychom netrestali nikoho,“ říká otevřeně.