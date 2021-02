Statistika covidu-19: Za pondělí přibylo 7 663 nových případů. PES je stále ve 4. stupni, reprodukční číslo mírně kleslo

Ministerstvo zdravotnictví ČR dnes ráno zveřejnilo aktualizované údaje o koronaviru. Ty svědčí o tom, že za pondělí přibylo 7 663 nových případů. Pokud jde o skóre indexu PES, to se již několikátý den drží na 71 bodech, zatímco číslo R mírně kleslo, a to na hodnotu 1,04. O čem ještě nejnovější data vypovídají?

Podle aktuálních dat za včerejší den, pondělí 8. února, u nás přibylo 7 663 nových případů nákazy koronavirem. Celkově se tak od počátku epidemie touto nemocí nakazilo již 1 045 132 lidí. Pokud jde o počet aktivních případů, těch je nyní 95 479.

Aktuálně je v nemocnicích hospitalizováno je 5 855 osob, za včerejšek tak přibylo 191 lidí v nemocnicích. Uvádí se, že stav 1032 pacientů je hodnocen lékaři jako vážný. Kromě toho ministerstvo zdravotnictví eviduje v souvislosti s covidem-19 již 17 497 úmrtí. Dobrou zprávou ale je, že se z nemoci podařilo uzdravit již 932 156 lidem.

Za zmínku stojí i počet provedených testů – od začátku pandemie u nás laboratoře vykonaly celkem 4 797 828 PCR testů, z nichž bylo 23 892 provedeno včera. Co se týče antigenních testů, těch se dosud realizovalo 1 852 444, přičemž 40 192 připadá na pondělí.

Důležitým ukazatelem je také reprodukční číslo, které udává rychlost šíření koronaviru . Pokud se tento údaj dostane pod hodnotu jedna, epidemie zpomaluje. Když je tomu naopak, epidemie zrychluje. Nyní číslo R mírně kleslo, a to o setinu na hodnotu 1,04.

Pokud jde o rizikové skóre protiepidemického systému PES, to je i k dnešnímu dni na 71 bodech ze sta. Po revizi dřívějších údajů je na této úrovni třetí den po sobě, a drží se tak ve čtvrtém z pěti stupňů pohotovosti. I přes to ale opatření u nás odpovídají nejpřísnějšímu, pátému stupni.

Připomeňme, že kromě reprodukčního čísla mají na počet bodů indexu PES vliv také další tři ukazatele. Opět se tak mírně zhoršil průměr počtu nakažených na 100 000 obyvatel za dva týdny. Zvyšuje se už týden, ale na počet bodů, které přidává do indexu, to zatím nemělo vliv. Nižší než v pondělí je naopak čtrnáctidenní průměr pozitivně testovaných mezi seniory i podíl hospitalizovaných, u nichž byla nákaza zjištěna až v nemocnici. Ani tyto změny ale nebyly nijak výrazné, aby se projevily na hodnotě indexu.

Resort na svém webu zveřejňuje také počet vykázaných očkování. Uveďme, že vakcinace jde sice pomalu, především kvůli nedostatku vakcín, ale dosud bylo naočkováno již 365 712 lidí. Za pondělí jich přibylo 13 106.

Za zmínku stojí i to, že český ministr zdravotnictví Jan Blatný prohlásil, že se situace s epidemií nelepší a protiepidemická opatření přestala fungovat. Podle něj je rozhodujícím uvolnit nemocnice, které jsou kvůli pacientům s nemocí covid-19 na hraně kapacit.

Včera jednala vláda, ale k omezení pohybu mezi kraji, o kterém Blatný mluvil jako o jedné z možností, jak utlumit šíření epidemie, nakonec nepřistoupila. Stejně tak kabinet včera žádal o prodloužení stavu nouze do 16. března. Hlasovat by se o něm mělo ve čtvrtek. Chce také přispět lidem v karanténě, a to příspěvkem 370 korun denně.