I přes změny ve volebním zákoně se v ODS stále ozývají hlasy proti koalici SPOLU. Kdo je pro a kdo proti?

Vypadá to, že v Občanské demokratické straně (ODS) stále existují jisté rozpory, co se týče podzimních voleb a plánované koalice s TOP 09 a lidovci. I když Ústavní soud ČR minulý týden svým zásahem do volebního zákona tak trochu koalicím pomohl, stále se ozývají kritici, kteří s koalicí nesouhlasí. Kdo se mezi ně řadí? A co těmto lidem vadí?

Připomeňme, že minulý týden došlo v Česku k jedné zásadní změně, pokud jde o volební zákon. Ústavní soud totiž zrušil některé jeho podstatné části. S tím souvisí i to, že ulevil předvolebním koalicím, jelikož zrušil sčítací klauzuli, podle níž stačilo jedné straně pro vstup do Sněmovny 5 procent hlasů, ale dvě strany již potřebovaly dosáhnout alespoň 10 %, tři strany potřebovaly 15 % a čtyři strany 20 %.

A i když by z této novinky měly mít strany, které jsou součástí koalic (Pirátům, STAN, ODS, lidovcům a TOP 09), radost, ne vždy tomu tak je. Lze na to pohlížet i tak, že toto rozhodnutí ve skutečnost nahrává těm politikům, kteří by se raději obešli bez volebních koalic.

Největší kritici koalice a různorodé názory

Za zmínku stojí, že hlavně v ODS se stále hlasitěji začínají ozývat politici, které by potěšilo, kdyby ODS kandidovala do voleb sama. Nejhlasitějším kritikem připravované koalice SPOLU je jihočeský hejtman Martin Kuba. A rozhodně není sám. Nadšený není ani šéf zlínské ODS a člen výkonné rady strany Stanislav Blaha. Ten věc ale nechtěl příliš komentovat.

„Celé je to vnitrostranická diskuse. Rozhodně to nehodlám komentovat navenek,“ pronesl Stanislav Blaha.

Uveďme, že zlínská ODS přijala usnesení, ve kterém se ke koalici staví kriticky, nicméně Blaha není nadšen tím, že se informace dostala už i na veřejnost.

„Původně rozdělení odpovídalo síle stran, která byla odvozena od volebního zákona, který platil do minulé středy. Nevím, jestli se po tom, co se oznámí nový přepočet, neupraví kandidátky,“ svěřil se anonymně další vysoce postavený občanský demokrat.

Také pražská odnož ODS má jisté výhrady. Již před rozhodnutím Ústavního soudu ČR se vyslovila v tom smyslu, že se jí moc nezamlouvá, aby společnou kandidátku pravicové koalice v Praze vedla šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. K této otázce se v lednu vyjádřil i sám šéf pražské ODS Tomáš Portlík, podle kterého by lídra v Praze měla mít ODS, jelikož z posledních komunálních voleb jako vítěz vyšla právě ODS.

A se svou troškou do mlýna přispěl i bývalý politik za TOP 09 Miroslav Kalousek. Ten měl pro svého koaličního partnera jasný vzkaz:

„Milá ODS, zejména její pražští členové: Primátora Hřiba jenom pro Vaše krásné oči ‚nesestřelíme‘ a Markéty se nevzdáme. Naší vzájemné spolupráce si vážíme, ale vydírat se nedáme. Berte, nebo nechte ležet. S upřímným pozdravem…“

Koalice? Ano!

Objevují se ale i takové názory, že by pravicová koalice měla pokračovat bez ohledu na verdikt Ústavního soudu. Myslí si to například šéf severomoravské ODS Pavel Drobil. Podle jeho mínění by voliči pro rozpad koalice nemuseli mít pochopení. Naopak by to dle něj mohlo vést k tomu, že by mohli ztratit naději, že na politické scéně skutečně existují strany, které spolu dokážou dlouhodobě spolupracovat.

A pro udržení koalice se vyslovil také místopředseda strany Martin Kupka.

„Koalice Spolu má dle mého přesvědčení nadále smysl, byť jeden z důvodů jejího vzniku s rozhodnutím Ústavního soudu padl. Chceme zlepšit současné nefunkční vedení státu. Středopravicová koalice je cesta k oslovení a programové nabídce širší skupiny voličů. Je to zároveň srozumitelná zpráva pro voliče, co budeme prosazovat v budoucí vládě, která také bude nepochybně koaliční,“ pronesl.