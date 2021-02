Okamžitá nákaza i přes očkování: Vakcína proti koronaviru nedokázala ochránit zdravotní sestru ze středních Čech

Uvádí se, že dotyčná byla naočkována vakcínou od firmy Pfizer, a to už 13. ledna. Nicméně, i přes to se u ní projevila nákaza. Jen tři dny po vakcinaci ztratila chuť a čich, a nakonec ulehla s covidem-19. Zajímavé je především to, že zdravotní sestra byla od jara, kdy epidemie vypukla, prakticky denně vystavena riziku nákazy. Nákaza se jí však zdárně vyhýbala, a to i na podzim, kdy nastoupila na covidové oddělení.

„Tomu jsem nepřikládala váhu, rýmu mám v tomto období běžně. Jenže začalo být zle i mému partnerovi a pak zjistil, že se nakazil covidem. Když jsem čtvrtý den po vakcinaci ztratila chuť a čich, test následující den jen potvrdil, co už jsem věděla,“ řekla zdravotnice v rozhovoru pro deník Právo.

A když už si myslela, že nad koronavirem vlastně vyhrála, mýlila se. Po první dávce vakcíny totiž dostala rýmu, které však zprvu nepřikládala vůbec žádný význam.

Zdravotní sestra přitom dodala, že když dostala první dávku očkování, věděla, že ji v lepším případě ochrání z poloviny. Nákaza ale byla rychlejší…

„Ale pravděpodobně mě partner nakazil těsně předtím, než jsem dostala vakcínu. Kupodivu on se s tím vyrovnal v podstatě lépe než já, přestože měl o něco vyšší teplotu. Já jsem dva týdny měla teploty lehce přes 37 stupňů, ale trpěla jsem silnými bolestmi hlavy, ta se mi často točila, bolelo mě celé tělo, hodně ruce a nohy,“ popsala průběh nemoci.

I když je nyní zdravotnice již druhý týden v práci, stále u ní přetrvává silná únava. „Bolí mě ruce i nohy a jsem schopna spát i dvanáct hodin v kuse,“ dodala.

„Vím, že se po očkování nakazila ještě jedna kolegyně. Ani u ní to nebylo bezpříznakové, ale zvládla onemocnění doma, nebyla hospitalizovaná,“ poznamenala.

Nicméně, pokud jde o tamní nemocniční personál, Martina není jedinou zdravotnicí, která se nakazila i přes

Nyní si obě zdravotní sestry budou muset počkat na druhou dávku vakcíny 90 dní po uschopnění, jak jim to bylo řečeno vedením nemocnice.

„Domnívám se, že ty tři měsíce představují období, kdy jsme bezpečně chráněny protilátkami po prodělání onemocnění,“ vysvětluje dlouhou čekací dobu.

Dotyčná ještě poznamenala, že neví, zda se v jejím případě jednalo o britskou mutaci viru, jelikož nikdo nic v jejích vzorcích nezkoumal. „Nevím, jakou mutaci tohoto typu koronaviru jsem prodělala,“ přiznala.

Brněnská nemocnice hlásí podobný případ

Podobná situace se odehrála také v jedné z brněnských nemocnic, jak prozradil deníku náměstek pro léčebně preventivní péči FNUSA Jindřich Olšovský.

„Také u nás ve Fakultní nemocnici u sv. Anny (FNUSA) v Brně se stalo, že několik zdravotníků onemocnělo i přes aplikaci první dávky vakcíny. Nepovažuji to však za nic nelogického. Podle dostupných informací je ochrana po první dávce zhruba padesát procent. To je jedna věc. Druhá je, že ani padesátiprocentní ochranu nezískáte okamžitě po vpichu vakcíny. Může trvat i dva týdny, než začne organismus chránit. A je tady samozřejmě i možnost, že člověk, který přijde na první dávku, je už po kontaktu s pozitivním bez příznaků a projeví se to později,“ řekl Olšovský.