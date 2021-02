„Kdyby magistrát Prahy uklízel sníh stejně, jak přejmenovává ulice a odstraňuje sochy…“ Filip zkritizoval městský úřad

Na komplikace v pražské dopravě, kterou včera všem lidem způsobily přívaly sněhu, nyní reagoval šéf komunistů Vojtěch Filip na svém Facebooku.

„Pražský magistrát zkolaboval. Řeklo by se s Jaromírem Nohavicou Ladovská zima. Piráti v Praze asi čekají, až bude obleva. Kdyby magistrát hlavního města uklízel sníh se stejnou vehemencí, s jakou přejmenovává ulice a odstraňuje sochy, jistě by nedošlo k takovému kolapsu Pražské integrované dopravy,“ napsal.

Poukázal tak na rušení desítek spojů a velká zpoždění. „To je arogance moci v praxi. S takovou neschopností a ignorancí magistrátu se hned tak někde nepotkáte. Jediná Praha je totiž neuklizená od sněhu. Hlavní tahy, ulice, chodníky absolutně neuklizené, všude bílé nadělení,“ popisoval Filip.

„Ta kdyby teprve nastala, bylo by z Prahy zřejmě mrtvé město, totálně odříznuté od ostatních. Každému soudnému člověku teď už snad musí být jasné, jak „schopné“ vedení pražský magistrát dnes okupuje. Tohle fakt v celé republice nechceme,“ zakončil svůj příspěvek politik.

Reakce Hřiba na situaci v Praze

Upozornil však na to, že jen stěží lze hovořit o nějaké kalamitě.

K věci se však vyslovil také sám pražský primátor Zdeněk Hřib. Ten na Twitteru uvedl:

„Náměstek @Adam_Scheinherr ke sněhové kalamitě: Problémy jsou po celé ČR. Veškerá mechanizovaná flotila úklidových vozů je v provozu a s úklidem začala už včera (126 vozů), stejně tak jsou v ulicích metači (cca 1200 lidí) a 7 tramvajových pluhů. Situace už se vrací do normálu,“ napsal.

​Na Hřibův status okamžitě reagovali lidé. Ozval se dokonce i jeden řidič autobusu, který uvedl, že vše není tak, jak Hřib popisuje.

„Bohužel není pravda. Pracuji jako řidič busu MHD. Jel jsem do práce před šestou ráno, už nesněžilo. První sypač jsem potkal až při mém třetím spoji na lince... Podotýkám, že jsem se pohyboval v centru (Vinohrady, Vršovice, Bohdalec, Strašnice, Malešice, Žižkov, Florenc),“ vzkázal primátorovi.

Na jeho reakci měl však Hřib okamžitou odpověď: „Je to 126 kusů techniky na 2200 km komunikací. Je proto možné, že jste v nějaký konkrétní čas na konkrétní trase úklid nepotkal. Sníh nejde uklidit naráz, jak napadl, musíme postupně.“

„Kouzelné na té zimě je to, že z toho se jako vedení města nevylžete a ani vám nepomůže mantra o digitalizaci a transparenci. Každý v Praze dnes na vlastní oči vidí, jak reálně funguje správa města pod vaší kuratelou,“ zazněla kritika.

A podobně se k příspěvku pražského primátora vyjadřovali i další: „Nesmysl, cesta Žižkov-Průhonice-Žižkov, ani jeden sypač nebo pluh. V 9 ráno.“

Někteří však pražské vedení obhajovali: „Proč by se z toho měli vylhávat? Jednou za dva roky napadne sníh a vy byste chtěl co? Aby Praha živila 2000 úklidových vozů? Jeden den se smířím s omezenou mobilitou.“

Sněžení bude přetrvávat dál

Vypadá to však, že podobné počasí bude panovat i dál. Meteorologové totiž varovali před dalším sněžením. Na jihovýchodě Česka má do čtvrtka napadnou až 10 cm nového sněhu. Výstraha platí od středy 15.00 hod do čtvrtka 6.00 hod, a to pro kraje Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Uvádí se také, že udeří silný mráz, a to od středečního odpoledne. Týká se to například Plzeňského, Středočeského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Meteorologové očekávají teploty pod minus 12.

ČHMÚ tak apeloval na řidiče, aby se nevydávali na cesty bez zimní výbavy, a malé děti, starší lidé a nemocní občané by měli pobyt venku omezit.