Prymula promluvil o očkování: Podle něj je nutné o Sputniku V vyjednávat rychle, zájem o ruskou vakcínu je prý veliký

Vypadá to, že ruská vakcína proti koronaviru Sputnik V je v kurzu. Stále více zemí o ni totiž projevuje zájem. O této vakcíně, ale i o mnohém dalším, v rozhovoru pro Blesk zprávy promluvil epidemiolog a premiérův poradce Roman Prymula. Co si o tom myslí?

Česko se zajímá o ruskou vakcínu. Dokazuje to i skutečnost, že již podruhé během několika dní vyjíždí naše delegace v čele s premiérem Andrejem Babišem do zahraničí, aby zjistila dodatečné informace. Po návštěvě Maďarsku skupina odborníků spolu s bývalým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou zamíří do Srbska.

K celé věci se nyní vyjádřil Prymula, který se nechal slyšet, že by pro vakcínu z východu v Česku stačilo jen osvědčení tuzemských úřadů.

„Zatím je to skutečně na úrovni jednání, rozhodně nebylo rozhodnuto, že bychom tu vakcínu kupovali, ale chceme jednat,“ řekl epidemiolog na začátku měsíce.

„Jedeme načerpat zkušenosti v oblasti s očkováním. Srbsko už natvrdo na rozdíl od Maďarska očkuje vakcínou Sputnik V. Bude nás zajímat, mimo jiné, jakým způsobem očkují,“ vysvětlil Prymula ještě před odletem.

Uvádí se, že v Srbsku má spolu Babišem navštívit i hromadné očkovací centrum.

Je potřeba jednat rychle

Podle jeho slov se tak nyní vedou diskuze o tom, že by naše země mohla mítaby v Česku doplnil již schválené vakcíny na evropské úrovni. Vyjádřil se také k cíli další zahraniční cesty.

Pokud jde o získání této vakcíny, je podle něj nutné o Sputniku V v případě zájmu vyjednávat rychle. Tvrdí totiž, že zájem je o něj prý veliký.

„V tuto chvíli není na stole ještě ani nabídka, protože o to začíná být velký zájem,“ podotkl.

Za zmínku stojí i to, že naše země projevu zájem o tuto vakcínu i přes to, že se evropské státy dohodly na shodném postupu, kterým je objednávání a nakupování vakcín jednotně. Prymula však nevyloučil, že by Česko mohlo jít ve šlépějích Maďarska. Myslí si totiž, že daná očkovací látka nutně nemusí potřebovat evropskou certifikaci. Naopak by bylo dostačující, kdyby Sputnik V schválily české úřady.

„Pokud SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv, pozn. red.) posoudí dokumentaci a řekne, že je vše v pořádku a ministerstvo zdravotnictví dá souhlas, tak to můžeme touto cestou udělat,“ uvedl Prymula možnost, jak obejít evropskou lékovou agenturu.

Nicméně, právě na povolení v rámci EU čekaly například firmy Pfizer/BioNTech a Moderna či firma AstraZeneca. Dle Prymuly EU čekala na schválení Evropskou lékovou agenturou (EMA) proto, že se národní autority bojí, že by to mohl být problém.

„Takže všichni vyčkávají. My samozřejmě zatím vyčkáváme i v případě vakcíny Sputnik, takže uvidíme, zda tu vůbec bude,“ uzavřel věc.

Problémy s dodávkami vakcín

V rozhovoru přišla řeč také na to, že je u nás stále nedostatek vakcín. A dle Prymulových slov se na této situaci jen tak něco nezmění. Podle dostupných informací by měla další dodávka očkování proti covidu-19 od firmy Moderna do naší země dorazit 22. února. To je o týden později, než bylo původně v plánu. Kromě toho bude vakcín méně, jen 44 000 dávek.

„Odpoledne jsme dostali zprávu, že očkovací látka od Moderny, která měla přijít 15., přijde až 22. 2. Navíc jí bude jen polovina z domluveného počtu, tedy 44 tis. Hned jsme informovali kraje. Ve čtvrtek přijde 21 tis. dávek AstraZeneca. Příští týden pak 91 tisíc dávek od Pfizeru,“ uvedl resort zdravotnictví v úterý na svém Twitteru.

Odpoledne jsme dostali zprávu, že očkovací látka od Moderny, která měla přijít 15., přijde až 22. 2. Navíc jí bude jen polovina z domluveného počtu, tedy 44 tis. Hned jsme informovali kraje. Ve čtvrtek přijde 21 tis. dávek AstraZeneca. Příští týden pak 91 tisíc dávek od Pfizeru. — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) February 9, 2021

​Prymula také okomentoval skutečnost, že i přes tyto komplikace s vakcína vyzývá předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová členské země EU, aby darovaly část vakcín proti covid-19 Ukrajině.

„Toto už se jednou dělalo při pandemii chřipky a nemělo to nijak dobré ohlasy. Znamená to totiž vzít vakcíny svým vlastním lidem a poslat je někam dál, to vše ve chvíli, kdy je nedostatek vakcín v jednotlivých státech,“ vyjádřil se Prymula.

Myslí si tedy, že je takový krok „velké politikum“, do něhož nechce mluvit.

„Tohle už jsem historicky v rámci EU zažil a bylo to hodně těžké a citlivé téma,“ uvedl.