Telička vyzývá k požádání Německa o pomoc v boji s covidem. „Navrhuje obnovení protektorátu Čechy a Morava!“ zaznělo

V Česku poprvé od 13. ledna denní nárůst nakažených covidem překročil hranici 10 000 případů. Mnozí přemýšlejí, jak tuto situaci vyřešit a koho by bylo možné požádat o pomoc. Bývalý diplomat Pavel Telička na Twitteru navrhl, aby Česko požádalo o pomoc Německo. Za takový návrh to však na Twitteru schytal od Jiří Ovčáčka, Petra Hampla a dalších.

Podle Institutu Roberta Kocha bylo v Německu 9. února odhaleno 3 379 nových případů koronavirové infekce, zatímco u nás přibylo 7 663 nakažených. Bývalý europoslanec Pavel Telička porovnal tyto údaje a dospěl k závěru, že je čas, aby Česko požádalo Německo o pomoc. Napsal to na Twitteru.

„8x větší Německo nemá za včerejšek ani polovinu nových případů, co Česko. Načase požádat Německo o pomoc. Ne s lůžky, ale celkovou správou,“ uvedl.

8x větší Německo nemá za včerejšek ani polovinu novych případů, co Česko. Načase požádat Německo o pomoc. Ne s lůžky, ale celkovou správou. — Pavel Telička (@Telicka) February 9, 2021

Teličkův návrh se však nesetkal s pochopením uživatelů Twitteru. Mnozí si vzpomněli na období německé okupace během 2. světové války.

„To je názor! Panečku, vítejte do třetí říše!“ reagovali v komentářích.

„Udělejme si pořádek doma, máme k tomu nástroje, takové poraženecké řeči by žádný ‚hrdý‘ národ neřekl, buďme hrdý národ, nepotřebujeme ani Němce, ani Rusy, Američany, Izraelce, učme se to dobré, spolupracujme, ale buďme sami sebou, volme si schopné vedení, ne kašpary,“ vyzval jeden komentující.

„To už je přes čáru. Souhlasím, že stávající vládní garnitura to neumí, ale aby naše věci spravovala cizí země, i když jsme spojenci, je nepřijatelné!“ soudí další uživatel.

„Už jednou jsme požádali jinou zem o pomoc, v roce 68, a byla z toho dlouholetá přítomnost... Obávám se, že s Němci by ta dočasná přítomnost mohla být ještě mnohem delší. A oni by rozhodně velmi rádi, už teď to nemá daleko k protektorátu… Ne, je potřeba se spolehnout na sebe jen,“ uvedli.

Příspěvek Pavla Teličky citoval i sociolog Petr Hampl na svém účtu s komentářem, že takové výroky by měly být trestně stíhány.

„Pavel Telička VÁŽNĚ navrhuje obnovení protektorátu Čechy a Morava!!! Jestli není na trestní stíhání tohle, tak už fakt nevím,“ napsal.

Mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček na jeho příspěvek na Twitteru odpověděl, že Telička naopak možná bude pochválen za „příkladný postoj“.

„Naopak, bude pochválen za příkladný postoj. Kdyby ovšem uvedl Rusko, ostré odsouzení by zaznělo přinejmenším v ČST Praha,“ uvedl Ovčáček.

Naopak, bude pochválen za příkladný postoj. Kdyby ovšem uvedl Rusko, ostré odsouzení by zaznělo přinejmenším v ČST Praha. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) February 9, 2021

Na svém profilu na Twitteru tiskový mluvčí označil Teličkův výrok za „nový zvací dopis“.

Připomeňme, že nyní na území Německa jsou zavedeny přísná omezující opatření týkající se boje proti koronaviru. Totální lockdown byl v Německu zaveden 2. listopadu loňského roku.

V současné době jsou uzavřeny všechny instituce kromě obchodů s potravinami, malé železářství, drogerií, lékáren, optik, bank, novinových stánků, pošt, obchodů se zvířaty a zdravotnických zařízení.

Školáci byli posláni na distanční studium, rozhodnutí o práci mateřských škol bylo svěřeno spolkovým zemím. Setkání jsou povolena se zástupci jedné domácnosti a jedné další osoby. Nosit domácí vyrobené roušky ve veřejné dopravě a v obchodech je zakázáno. V regionech s vysokou dynamikou populace je předepsáno, aby neopouštěli domovy bez závažných důvodů v okruhu větším než 15 kilometrů. Osoby z regionů nebezpečných z hlediska šíření pandemie musí po příjezdu do Německa projít dvojitým testem na covid-19.