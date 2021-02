„Je to borec. Na PR teda, ne na vládnutí.“ Hřib odsoudil zásah policie během sáňkování na Petříně a hned to schytal

Pražský primátor Zdeněk Hřib se na svém účtu na Twitteru vyjádřil k tomu, že městští strážníci včera zasahovali na petřínském svahu, kam si přišlo užít sníh několik desítek dětí. Ty na stráni sáňkovaly a pár lidí se také projíždělo na lyžích a snowboardu. Hřib to však za svá slova pořádně schytal od sledujících.

Připomeňme, že v hlavním městě včera došlo k zajímavému incidentu. Strážník městské policie totiž musel zakročit, když se děti i dospělí oddávali na Petříně zimním radovánkám. Učinil tak na základě vyhlášky Prahy o ochraně zeleně. Ta totiž na vybraných pozemcích zakazuje jízdu na kole, vstup na trávu, volné pobíhání psů, a nebo také lyžování a sáňkování.

„V úterý dopoledne na Petříně v místech, kde je to zakázáno, bobovalo asi 40 dětí v doprovodu sedmi dospělých osob. Hlídka je na porušení vyhlášky pouze upozornila, stejně jako další přítomné lyžaře a snowboardisty. Žádné sankce v podobě pokut nebyly ze strany strážníků doposud uděleny,“ řekla k věci mluvčí městské policie Irena Seifertová.

„Lyžování, sáňkování a bobování na Petříně automaticky neznamená porušení vládních nařízení nebo vyhlášky hlavního města Prahy,“ podotkla Seifertová.

Kromě toho policisté z tamního parku vyhnali i skupinu šesti nadšenců, kteří sem přijeli na běžkách z Karlova mostu.

Zmiňme však, že za porušení vyhlášky může policista na místě udělit pokutu do 10 000 Kč. Mluvčí ale zdůraznila, že strážníci posuzují každý případ individuálně podle závažnosti a dodala, že dětem do 15 let pokuta nehrozí.

Reakce Zdeňka Hřiba

K celé věci se však nyní vyjádřil tamní primátor Zdeněk Hřib. Ten by chtěl do budoucna zařídit, aby se předešlo tomu, že strážníci budou vyhánět lidi z takových míst.

„Vyhánění dětí ze svahu je nesmysl. Nelegální je podle vládních opatření tak maximálně čtyřbob bez roušek po deváté hodině,“ reagoval na incident pražský primátor.

​V jednom z rozhovorů se přitom ještě nechal slyšet, že vedení Prahy změní městskou vyhlášku, která zakazuje sáňkování a jízdu na běžkách v parcích a zahradách.

„Ukázalo se, že existuje 20 let stará městská vyhláška, která zakazuje lyžování nebo sáňkování na určitých místech našeho města, a to například v některých částech Petřína. Ale vůbec nechápu, jak to tenkrát mohl v této podobě někdo schválit. Vyhlášku bude nutné aktualizovat,“ poznamenal Hřib.

Následně primátor svá slova v příspěvku doplnil, a to v komentářích pod postem, kam napsal: „Sněhové radovánky jsou v Praze vítané! Pobyt na čerstvém vzduchu nejen s dětmi je zdravý a zlepšuje náladu. Proto si ho užívejte, ať už je to na běžkách, bobech nebo sáňkách, dokud ten sníh máme. Samozřejmě v rámci existujících pravidel. Ale musíme se přeci řídit zdravým rozumem.“

​Vypadá to tedy, že dle Hřiba je naopak dobře, že děti v současném období pandemie covidu-19, kdy jsou zavřené školy, tráví čas venku na čerstvém vzduchu.

„Je skvělé, že v Praze po několika letech napadlo dostatek sněhu a děti mohou sáňkovat i v Praze, místo toho, aby přejížděly na hory do jiných krajů. U nás na sídlišti na Jižním městě v centrálním parku se sáňkuje ostošest,“ řekl v rozhovoru.

Kritika na internetu

Hřibova slova však příliš radosti na sociální síti nevzbudila. Naopak to od uživatelů docela schytal, a to za svou hloupost.

„A hlavní cenu za střelbu do vlastní nohy dnes s přehledem vyhrává pan primátor. Gratuluju!“ psali.

Uživatelé jej totiž ve velkém upozorňovali na to, pod koho spadá právě městská policie.

„Víte, pane Hřibe, že stojíte v čele Městské policie Praha.....?!“ ptali se.

„Tohle je parodický účet? Byli to přeci vaši měšťáci,“ připomínali mu další.

A přidávali se další: „Co takhle znát vyhlášky hlavního města a místo planých řečí a sebeprezentace vysvětlit vyhlášku a hlavně… Kdo že to má pod sebou MP? Aaa, pan primátor a jeho radní.“

Další si dělali legraci z toho, jaký postih by přítomné děti mohl čekat: „Doufám, že ty děti budou evidovány v registru přestupků proti opatřením, jináč se z té pandemie fakt nevysekáme.“

A na tento komentář reagovala vzápětí jiná sledující: „Určitě jo a v 18 jim přijde exekuce, jako to bylo, když dítě chytili v tramvaji načerno.“

Jiní se vůbec pozastavovali nad celou věcí: „Buď vyhláška platí, nebo ji zrušte. Ale hlavně pak neplačte na jaře nad tím, kolik bude třeba investovat do travního porostu při jeho opravách…“

„No jo, ale máte tam chráněnou oblast, pane primátore. Člověk by řekl, že to víte...Tak tu nesmyslnou vyhlášku upravte/zrušte....a je klid,“ dodávali.

„Hmm. Reich meister Hřib dnes jednohlasně schválil asi novou vyhlášku!!! Je to borec. Na PR teda, ne na vládnutí. Jinak by se v Praze dalo něco i dělat. Třeba chodit po chodníku,“ neodpustili si jiní.