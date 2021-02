Vláda bude zítra jednat o lokálních opatření ve dvou krajích. Dojde v nich k omezení pohybu lidí? Hamáček prozradil víc

Ve čtvrtek 11. února bude jednat vláda. Na programu je nejen prodloužení nouzového stavu, ale také se bude diskutovat o cílených opatřeních proti šíření koronaviru ve dvou nejpostiženějších krajích. Konkrétně se jedná o Karlovarský a Královéhradecký kraj a ve hře je i možnost omezení přístupu do těchto krajů pro lidi z ostatních částí republiky.

K celé situaci se vyslovil ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček, který uvádí, že situace v některých krajích je opravdu alarmující.

„Máme velké problémy v některých krajích z hlediska lůžkové kapacity, zejména se jedná o Karlovarský a Královéhradecký kraj. V těchto dvou krajích se tak pravděpodobně nevyhneme dalším cíleným opatřením, o kterých bude zítra jednat vláda,“ řekl ministr.

„Nechci vyvolávat žádnou paniku, půjde o pohyb lidí, který by neměl být. A bude se to týkat pohybu do těchto dvou krajů,“ naznačil Hamáček.

Prozradil, že by se mělo jednat ov těchto dvou krajích, a to z toho důvodu, že je v nich vývoj situace nejhorší.

Vypadá to tedy, že hlavním opatřením by mohlo být omezení pohybu lidí z jiných krajů do Karlovarského a Královéhradeckého. Bližší podrobnosti však uvést nechtěl, jelikož celou věc dle něj musí nejprve projednat vláda.

„Máme to nachystané a zveřejníme to zítra (ve čtvrtek, pozn. red.),“ dodal Hamáček.

Přislíbil však, že by se nemělo jednat o úplné uzavření těchto regionů. Připomeňme, že na třetím místě, pokud jde o nejhorší situaci v ČR, je ještě Plzeňský kraj. V něm se skóre indexu PES pohybuje na hodnotě 82. Vážná situace je i ve Středočeském kraji, který vykazuje hodnotu 80 bodů.

Čísla rostou, situace není dobrá

Připomeňme, že podle aktuálních dat za včerejší den, úterý 9. února, u nás přibylo 10 165 nových případů nákazy koronavirem. To je poprvé od 13. ledna, kdy u nás denní přírůstek překročil desetitisícovou hranici. Celkově se tak od počátku epidemie touto nemocí nakazilo již 1 055 415 lidí. Pokud jde o počet aktivních případů, těch je nyní 96 759. Aktuálně je v nemocnicích hospitalizováno je 5 921 osob, přičemž stav 1 058 pacientů je hodnocen lékaři jako vážný. Kromě toho ministerstvo zdravotnictví eviduje v souvislosti s covidem-19 již 17 642 úmrtí. Dobrou zprávou ale je, že se z nemoci podařilo uzdravit již 941 014 lidem.

„Situace není dobrá, včerejší nárůst je alarmující. Čísla vykazují trend zhoršování, což může být dáno i tím, že procentuálně narůstá britská mutace,“ vysvětlil.

Vzhledem k těmto číslům Hamáček uvádí, že situace není vůbec dobrá a zhoršuje se.

Za zmínku stojí i to, že se v poslední době hojně diskutuje o návratu dětí do škol. Hamáček opět zopakoval, že otevření škol je nyní prioritou.

„Česko je zemí, která má v Evropě nejdéle děti doma. Návrat ale musí probíhat bezpečně, tedy za použití testů,“ prohlásil s tím, že by se Česko mohlo inspirovat rakouským modelem, kde se děti testují sami.

„Šli bychom cestou antigenních testů, nikoli PCR. U starších ročníků bychom preferovali samotestování, měli by to být neinvazivní testy. Největším problémem bude zajistit v krátké době požadované množství testů,“ poznamenal.