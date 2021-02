Alarmující stav. Na Trutnovsku se rapidně šíří britská mutace koronaviru

Státní zdravotní ústav (SZÚ) zveřejnil výsledky studie britské varianty koronaviru. Ukázalo se, že rozšíření variant není v Česku rovnoměrné. Největší procento britského kmene koronaviru bylo odhaleno ve vzorcích z Trutnova a Náchodu. Nyní vláda zvažuje možnost omezení přístupu do Královéhradeckého kraje.

Podle zprávy SZÚ na Trutnovsku byla na začátku ledna britská varianta koronaviru ve více než 60 procentech zkoumaných vzorků, na Náchodsku ve 45 procentech. V Praze se mutace vyskytovala v méně než desetině vzorků. Připomeňme, že nová mutace je o 30 až 70 procent nakažlivější, k nákaze stačí kratší čas, než dosud uváděných 15 minut.

„Již v prvním kalendářním týdnu 2021 incidence tzv. britské varianty dosahovala ve vybraných vzorcích na Trutnovsku 60 procent zastoupení, v Náchodsku se pohybovala kolem 50 procent, naopak v Praze dosahovala necelých 10 procent,” stojí v tiskové zprávě SZÚ.

Na SZÚ vysvětlili, že vzorky z Trutnovska a Náchodska byly prozkoumány mimo jiné kvůli tomu, že Česko již dříve bylo varováno z Německa o výskytu britské varianty a možném rozšíření do Královéhradeckého kraje. Důvodem bylo také rychlejší šíření nemoci na Trutnovsku a vysoká zátěž tamní nemocnice. Do testování byly zařazeny i vzorky z pražské laboratoře. Celkem měl SZÚ k dispozici 95 vzorků z 5. až 10. ledna letošního roku, z toho čtyři vyřadil kvůli špatné kvalitě.

Z výsledku vyplynulo, že ve 40 procentech vzorků byla varianta, která byla v Česku zatím nejrozšířenější, někdy též pojmenovávaná jako česká varianta. Hned druhou nejčastější byla britská mutace, kterou odborníci odhalili ve 30 procentech prověřovaných vzorků. Při zkoumání rozšíření variant v různých lokalitách, byl výsledek odlišný. Na Náchodsku byl vyrovnaný poměr britské a české varianty, obě dosahovaly asi 45 procent. Na Trutnovsku už britská mutace převážila a pohybovala se kolem 60 procent a naopak česká varianta byla jen v méně než 20 procentech případů.

Královéhradecký kraj patří k regionům, kde byla britská mutace už dříve potvrzena. Právě na Trutnovsku se podle ministerstva zdravotnictví nyní šíří nákaza ze všech okresů v ČR nejrychleji.

Zprávu vypracovala Národní referenční laboratoř pro chřipku na SZÚ společně s Oddělením genomiky a bioinformatiky Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR, které se podílelo na takzvané sekvenaci, tedy podrobné genetické analýze viru, která mutaci potvrdí.

Vláda plánuje omezit příjezd do dvou nejpostiženějších krajů

Ve čtvrtek 11. února vláda plánuje projednat cílená opatření proti šíření koronaviru ve dvou v současnosti nejpostiženějších krajích - Karlovarském a Královéhradeckém.

„Máme velké problémy v některých krajích z hlediska lůžkové kapacity, zejména se jedná o Karlovarský a Královéhradecký kraj. V těchto dvou krajích se tak pravděpodobně nevyhneme dalším cíleným opatřením, o kterých bude zítra jednat vláda,” uvedl Hamáček.

„Půjde o lokální opatření v těchto dvou krajích, protože vývoj situace je tam nejhorší. Nechci vyvolávat žádnou paniku, půjde o pohyb lidí, který by neměl být. A bude se to týkat pohybu do těchto dvou krajů,“ nastínil následně Hamáček pro Právo.

Z jeho slov tedy vyplývá, že stěžejním opatřením bude omezení pohybu lidí z jiných krajů do Karlovarského a Královéhradeckého. Podrobnosti, jak by to mělo vypadat, odmítl ministr sdělit s tím, že vše musí nejprve projednat vláda.