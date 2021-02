Ovčáček zuří: Nechutnost opozice dosahuje neskutečných rozměrů! Plně přebírá odpovědnost za další průběh pandemie

Předseda ODS Petr Fiala, šéf KDU-ČSL Marian Jurečka a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová dnes oznámili, že jejich strany nepodpoří prodloužení nouzového stavu. Vadí jim totiž způsob, jakým vláda přistupuje k řešení situace. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček se ale domnívá, že tu jde především o snahu opozice podkopat důvěru ve vládu.

Trojkoalice odmítá prodloužit nouzový stav zejména poté, co Sněmovna odmítla zahájit jednání o nové podobě volebního zákona v té formě, v jaké ji navrhují lidovci. Premiér Andrej Babiš naopak chce, aby změnu volebních pravidel předložila právě vláda.

„Máme tady krizovou situaci a chtěli jsme jednat: o postupu v boji proti pandemii, a také musíme rychle domluvit volební zákon. Včera na jednáních předsedů stran došlo k dohodě o úpravě volebního zákona, kterou dnes ANO ve Sněmovně porušilo. Ostudné,” uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Opozici rovněž nevyhovovalo, aby Sněmovna již ve středu pokračovala v jednání o Senátem vráceném návrhu týkajícím se zvýšení kompenzačního bonusu pro zaměstnavatele. Ale co opoziční poslance rozčililo asi ze všeho nejvíc, je to, že premiér Andrej Babiš se ani nepokusil vyjednat podporu pro prodloužení nouzového stavu a těsně před datem, kdy ten stav má skončit (14. února) a tedy má být vyjednán znovu, odletěl do Srbska, jen aby se dozvěděl o zkušenostech zemí s ruskou vakcínou.

„Po včerejším jednání musím konstatovat, že premiér žije v paralelní realitě. Naše návrhy nebyl schopný vnímat a o nějakém svém plánu ani slovo. Utíká od zodpovědnosti, pouští to samospádem - v tom mu nemůžeme dělat stafáž,” zdůvodnila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová rozhodnutí své strany nehlasovat pro prodloužení nouzového stavu.

Z toho všeho je Ovčáčkovi jasné hlavně to, že v důsledku chybějícího konsenzu se následný vývoj pandemie stane zcela nepředvídatelným. Svým odmítnutím jednat v souladu s vládními představy o potřebném způsobu řešení epidemie, opozice aspoň podle Ovčáčka jasně deklaruje, že zbavuje vládu odpovědnosti za možné důsledky.

„Nu což, aspoň je jasno. Opozice plně přebírá odpovědnost za další průběh pandemie a její důsledky. Všechny důsledky,” zdůraznil Ovčáček.

Prezidentova mluvčího tu ale nejvíce znepokojují ty metody, které opozice využívá při konfrontací s vládou.

„Nechutnost opozice dosahuje neskutečných rozměrů. Vydírá jak ten nejpodlejší lump a odmítá podpořit nouzový stav. Druhým dechem osočuje vládu, že uvrhne zemi do chaosu, pokud nebude prodloužen nouzový stav,” upozornil Ovčáček.

Opozice však obviňuje vládu z téhož samého. Fiala se například domnívá, že je to právě vláda, která se všemi prostředky snaží vyhnout se jakémukoliv kompromisnímu řešení, uchyluje se k vydírání.

„Nenecháme sebe ani celou republiku vydírat vládou, která se dnes tváří: nouzový stav, nebo nic. Máme návrhy a řešení, jak dál, a odpovědná vláda by poslouchala a jednala. Chceme nouzový stav rychle nahradit sérií rozumných rozhodnutí - a také je předkládáme,” tvrdí Fiala.