Index rizika zůstává na 71 bodech, zvýšil se počet nakažených na 100 tisíc obyvatel. Za středu přibylo 9466 případů

Podle aktualizovaných informací ministerstva průměrný počet nakažených roste již osm dní v řadě. Za minulých 14 dní připadá na 100 tisíc obyvatel celkem 936 případů nákazy covidem-19. Reprodukční číslo se dnes zastavilo na hodnotě 1,04. Pakliže by hodnota klesla pod jedničku, epidemie zpomaluje. Avšak za únor k tomu došlo pouze jednou.

Oba další ukazatele, které mají vliv na hodnotu indexu, tedy 14denní průměr pozitivně testovaných mezi seniory a podíl hospitalizovaných lidí, u kterých se zjistila nákaza novým typem koronaviru, v porovnání se včerejším dnem mírně klesly.

Ačkoliv již od poloviny ledna odpovídají hodnoty čtvrtému stupni, platí u nás pátý stupeň, tedy ten nejvyšší.

Co se týče aktuálních údajů, pak za včerejší den přibylo 9 446 potvrzených případů covidu-19. Celkově tak bylo v zemi prokázáno přes milion potvrzených případů. Aktuálně je 98 384 aktivních případů, 948 796 lidí se z nemoci již vyléčilo, naopak 17 772 nemoci podlehlo. Celkově bylo provedeno necelých 400 tisíc očkování, za včerejšek dostalo dávku vakcíny přes 15 tisíc lidí.

Prodloužení nouzového stavu

Připomeňme, že v zemi platí do neděle nouzový stav, o jehož prodloužení se bude dnes jednat. Vláda ovšem nemá dostatek hlasů k jeho prodloužení. Babiš již proto nařídil ministrům, aby řešili situaci, která by nastala, pokud Sněmovna prodloužení neschválí. Novinářům ve středu před odletem do Srbska, kde jednal o tamějších zkušenostech s vakcinací, řekl, že doufá, že opoziční strany zapomenou na „politiku a volby“.

„Máme přeplněné nemocnice a bez nouzového stavu to bude velký problém,“ varoval premiér.

Předseda vlády nyní po ministru zdravotnictví Janu Blatném chce, aby se soustředil na přijetí zákona, který by dal jeho resortu pravomoci rozhodovat o nutných opatřeních bez vyhlášení nouzového stavu.

Mezitím se rovněž uvažuje o možnosti, že by po skončení nouzového stavu vyhlásila vláda ihned nový. Podle místopředsedy vlády Jana Hamáčka (ČSSD) by to mohla být záchranná brzda, ale zároveň by to znamenalo obcházení ústavy.