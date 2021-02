Od půlnoci uzavírá vláda tři okresy. Lidé z nich nesmějí vycestovat, přijet nesmí ani občané ze zbytku země

Ve čtvrtek zakázala vláda premiéra Andreje Babiše vycestovat ze tří okresů. Jedná se o Cheb, Sokolov a Trutnov. Platí to však v obou směrech, tudíž ani občané z jiných částí země nesmějí do okresů přicestovat.

Podle dostupných informací budou platit ze zákazu výjimky. Jednat se bude o docházku do škol či do zaměstnání, na úřad nebo pro zajištění nezbytné péče pro příbuzné a zvířata.

„Kdo toho chce využít, musí vždy deklarovaný účel doložit, bude to kontrolováno policií,“ reagoval ministr zdravotnictví Jan Blatný na dané výjimky z nařízení.

Lidé mají povinnost nosit chirurgické roušky nebo respirátor třídy FFP2. Z hmotných rezerv vláda regionům uvolní milion roušek.

„Rozhodli jsme proto o bezplatném poskytnutí milionu kusů roušek pro tyto postižené oblasti. V jednání je také to, aby do škol a školek byly dodány respirátory třídy FFP2,“ sdělil Blatný.

„V obchodech je možné regulovat hygienickými opatřeními. V nejvyšších ohniscích může hygienická služba zasahovat i striktněji. Ale nelze ukládat plošná opatření. V tom vidím největší riziko,“ konstatoval s tím, že otevřít by se tak mohla i fitness centra či bazény.

Dojde k prodloužení nouzového stavu?

Mezi novináři se vyskytl také dotaz ohledně toho, co se otevře za služby či obchody v případě, že dnes nedojde k prodloužení nouzového stavu. Blatný vysvětlil, že od pondělka by se mohly otevřít obchody a služby, které nelze uzavírat plošně na základě zákonu o ochraně veřejného zdraví.

Připomeňme, že v zemi platí do neděle nouzový stav. Vláda ovšem nemá dostatek hlasů k jeho prodloužení, o kterém se má jednat dnes. Babiš již proto nařídil ministrům, aby řešili situaci, která by nastala, pokud Sněmovna prodloužení neschválí.

Předseda vlády nyní po ministru zdravotnictví Janu Blatném chce, aby se soustředil na přijetí zákona, který by dal jeho resortu pravomoci rozhodovat o nutných opatřeních bez vyhlášení nouzového stavu.

Mezitím se rovněž uvažuje o možnosti, že by po skončení nouzového stavu vyhlásila vláda ihned nový. Podle místopředsedy vlády Jana Hamáčka (ČSSD) by to mohla být záchranná brzda, ale zároveň by to znamenalo obcházení ústavy.

Co se týče aktuálních údajů, pak za včerejší den přibylo 9 446 potvrzených případů covidu-19. Celkově tak bylo v zemi prokázáno přes milion potvrzených případů. Aktuálně je 98 384 aktivních případů, 948 796 lidí se z nemoci již vyléčilo, naopak 17 772 nemoci podlehlo. Celkově bylo provedeno necelých 400 tisíc očkování, za včerejšek dostalo dávku vakcíny přes 15 tisíc lidí.

Podle aktualizovaných informací ministerstva průměrný počet nakažených roste již osm dní v řadě. Za minulých 14 dní připadá na 100 tisíc obyvatel celkem 936 případů nákazy covidem-19. Reprodukční číslo se dnes zastavilo na hodnotě 1,04. Pakliže by hodnota klesla pod jedničku, epidemie zpomaluje. Avšak za únor k tomu došlo pouze jednou.

Oba další ukazatele, které mají vliv na hodnotu indexu, tedy 14denní průměr pozitivně testovaných mezi seniory a podíl hospitalizovaných lidí, u kterých se zjistila nákaza novým typem koronaviru, v porovnání se včerejším dnem mírně klesly.