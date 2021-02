Holec: Že bych se bál Sputniku jen proto, že je ruský, tak takový p*tomec samozřejmě nejsem

Ve svém pořadu si Holec neodpustil reakci na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, která nedávno překvapila svým výrokem o srovnání koronaviru a druhé světové války.

„Pusťte Maláčovou do televize a máte o zábavu postaráno, nejlepší satira, nemusíte vůbec nic dělat, jen ji tam posadíte, zapnete mikrofon a ona se o všechno postará sama,“ uvedl.

Podle jeho mínění bude hlavním tématem voleb koronavirus. Uvedl, že si však nemyslí, že by to bylo správné či šťastné. Vysvětlil, že Česko má jednoduše smůlu, že covid připadl zrovna na roky, kdy budou probíhat parlamentní volby

Vyjádřil přesvědčení, že covid by hlavním tématem být neměl, jelikož tu navěky nebude a krizi se povede překonat, právě i díky očkování. „Fajn, budou tady dílčí omezení, ale už si myslím, že se vrátíme k normálnímu životu,“ zmínil.

Právě toto přesvědčení by mohlo pomoci hnutí ANO. Holec si totiž myslí, že momentálně mají lidé již všeho dost, často řeší existenční problémy. Avšak poté, co dojde k návratu k normálu, začne oživení.

„Pokud se podaří tenhle návrat před volbami, tak já si myslím, že většina lidí s nadšením na covid zapomene, zapomene na nouzové stavy, na kňourání Petra Fialy, který si myslí, že se k tomu kýženému postu prokňourá, no neprokňourá. A kdyby to načasování vyšlo takhle, tak to může posílit hnutí ANO,“ uvedl.

A u tématu koronaviru ještě chvíli zůstal. Hovořil totiž taktéž o vakcínách a neopomněl ani tu ruskou. Ve svém pořadu připomněl i to, když předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přiznala, že Evropská unie nákup vakcín podcenila. Taktéž souhlasil s tím, že Česko by si možná mělo zařídit samostatný nákup vakcín, například jako to udělalo Maďarsko.

„Já jsem pro, protože Evropská komise to skutečně zpackala a zpackala to dvakrát, u Pfizeru a AstraZenecy. Samozřejmě se pak nemůže divit, že v tom zoufalství si země jdou vlastní cestou,“ uvedl.

Špičkové Rusko

„Ale nejsem takový pitomec, abych nechápal, že Rusko, jestli mělo kdy něco špičkového, tak to byla věda. Takže by mě nikdy nenapadlo se bát létat ruskými letadly, která odjakživa patřila ke špičce, dokonce, bohužel pro nás, i generalita NATO se občas nestačí divit, jakou výzbroj má ruská armáda,“ uvedl.

Co se týče Sputniku V , pak v této souvislosti zmínil rozhovor na ČT24 mezi Světlanou Witowskou a europoslankyní za KSČM Kateřinou Konečnou. Holec uvedl, že celá situace ohledně ruské vakcíny zřejmě souvisí s „pubertální nemocí“, kterou si lidé s sebou berou ze 40 let života za komunismu. I on sám podotkl, že si pamatuje všechno z té doby, avšak upozornil na jisté momenty.

A co si myslí o samotné ruské vakcíně? „Že bych se bál Sputniku jen proto, že je ruský, tak takový pitomec samozřejmě nejsem,“ dodal.

Zmiňme, že 11. srpna 2020 Rusko jako první země na světě zaregistrovalo vakcínu proti covidu-19 vyvinutou v Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji ve spolupráci s Ruským fondem přímých investic a Ministerstvem obrany RF. Vakcína dostala název Sputnik V.