SPD reaguje na schválení takzvaného eurozatykače. „No to snad není vůbec možné, chtějí nás jenom umlčet,“ míní Okamura

„V Evropském parlamentu se dějí věci,“ začal Tomio Okamura ve svém videu.

Podle jeho slov totiž Evropská unie pokračuje v budování jednoho velkého „superstátu“. Následně vysvětluje, že nově bylo přijato, že evropský zatykač má umožňovat zatčení a vydání cizího státního příslušníka na území jiného státu, i když se dopustil trestného činu, který ve státě, kde žije, není trestný.

„To už jsou opravdu neuvěřitelné věci,“ uvedl Okamura a požádal Davida, aby se vyjádřil k tématu blíže.

David se rozhodl ilustrovat eurozatykač na konkrétním případu. „Jedná se o polského europoslance Ryszarda Legutka, který se v roce 2015 vyjádřil kriticky k paní Angele Merkelové a její migrační politice a německá prokuratura za to žádala jeho vydání k potrestání do Německa. Polsko ale vydání odmítlo s tím, že kritika cizích politiků v Polsku není trestná. Takže nově by tedy došlo k tomu, že by byl vydán a potrestán v Německu podle německých zákonů za to, že si dovolil kritizovat cizího politika,“ sdělil.

Europoslanec však zmínil i to, kdo všechno za přijetí eurozatykače hlasoval. Podle jeho slov byli pro poslanci z ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a taktéž všichni poslanci za ANO.

Okamura se následně pustil ještě do závěrečného shrnutí, ve kterém uvedl, že poslanci tak odhlasovali přijetí tohoto eurozatykače, kdy například pokud někdo bude v Česku kritizovat naší řečí politiku Angely Merkelové či Emmanuela Macrona, pak v Německu či Francii za to může být stíhán.

„To je neuvěřitelné. A já musím říct, že jediným řešením je referendum o vystoupení z EU. SPD už ho navrhlo ve Sněmovně 14krát a 14krát nám ho ostatní strany zamítly,“ uvedl.

„No to snad není vůbec možné, chtějí nás jenom umlčet,“ dodal závěrem předseda SPD.

Okamura o EU

Následně pokládá Okamura otázku, zda se někomu z českých občanů líbí, že za výroky v Česku vůči cizím politikům lze tyto osoby vydat a stíhat v dané zemi.

Tomio Okamura se k Evropské unii vyjádřil i například ve druhé polovině prosince minulého roku. Podle jeho mínění je Evropská unie od počátku „podvod na lidi“.

„Lidem se tvrdilo, že evropská integrace bude pouze o ekonomické spolupráci, ale ve skutečnosti vidíme, že je založena na politické centralizaci a globalisté a eurokraté chtějí vytvořit evropský superstát řízený elitami. Je to plánovaný podvod a můžeme se o tom dočíst ve skvělé knize Velký podvod – Skryté dějiny evropské integrace, kterou napsali britští autoři Christopher Booker a Richard North,“ doporučil v prosinci Okamura.

Podle jeho slov nám chce EU vnutit věci, které nechceme. „Regulace Evropské unie jsou pro ekonomiku pohromou. Zelený úděl je katastrofa a bude stát biliony eur. Eurozóna je naprostý ekonomický nesmysl a je příčinou chudoby států jako Řecko, Španělsko a Itálie. Eurozóna není optimální měnovou zónou. Jedna společná měna nemůže sedět tolika tak rozdílným ekonomickým systémům jednotlivých evropských zemí,“ uvedl tehdy.