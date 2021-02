Bavorský premiér chce zakročit vůči Česku. V zemi se prý šíří mutace koronaviru

Pokud by došlo k zařazení příhraničních českých oblastí do zmíněného německého seznamu, mohlo by to vést k obnovení pohraničních kontrol. O zařazení na seznam oblastí, kde se vyskytují mutace, rozhodují společně německé ministerstvo zahraničí, zdravotnictví a vnitra. O případném zařazení se bude rozhodovat v pátek.

Spolková země Sasko kvůli údajné epidemiologické situaci v Česku plánuje výrazně zpřísnit podmínky pro pendlery. Německo přitom Českou republiku v současné době - od 24. ledna – považuje za vysoce rizikovou oblast. Důvodem je prý vysoká míra výskytu nového koronaviru na území země.

Marcus Söder přitom již ve středu ve vysílání německé televize ZDF nevyloučil variantu uzavření hranic s Českou republikou. V průběhu dneška uvedl, že do Bavorska by bez výjimky mělo být možné cestovat jen s negativním testem, jeho vyhotovení až po příjezdu nebude možné. Bavorský premiér přitom považuje za pravděpodobné, že toto řešení bude provedeno. Mnichov prý o tom jedná se spolkovou vládou.

Předešlé zařazení Česka do přísnější kategorie má za následek, že do SRN lze cestovat jen s negativním koronavirovým testem, po příjezdu je povinná karanténa. Z tohoto režimu existují výjimky, které mají pendleři, kteří nemusejí procházet karanténou.

Počínaje dnešním dnem platí nová pravidla pro pendlery v bavorských příhraničních okresech Tirschenreuth, Cham a Neustadt an der Waldnaab. Češi pracující v těchto oblastech musejí jet bez zastávky do práce a následně bez zastávky opět domů.

Spolková země Bavorsko se obává, že čeští pendleři by do země mohli zavléci nakažlivější mutace nového typu koronaviru.

České okresy

Česká vláda zakázala lidem vycestovat ze tří okresů České republiky. Jedná se o Cheb, Sokolov a Trutnov. Platí to však v obou směrech, tudíž ani občané z jiných částí země nesmějí do okresů přicestovat.

Podle dostupných informací budou platit ze zákazu výjimky. Jednat se bude o docházku do škol či do zaměstnání, na úřad nebo pro zajištění nezbytné péče pro příbuzné a zvířata.

„Kdo toho chce využít, musí vždy deklarovaný účel doložit, bude to kontrolováno policií,“ reagoval ministr zdravotnictví Jan Blatný na dané výjimky z nařízení.

Lidé mají povinnost nosit chirurgické roušky nebo respirátor třídy FFP2. Z hmotných rezerv vláda regionům uvolní milion roušek.

„Rozhodli jsme proto o bezplatném poskytnutí milionu kusů roušek pro tyto postižené oblasti. V jednání je také to, aby do škol a školek byly dodány respirátory třídy FFP2,“ sdělil Blatný.