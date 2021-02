Nouzový stav? Hřib a pět hejtmanů jsou připraveni vyhlásit stav nebezpečí

„Jako hejtmani připravujeme vyhlášení stavu nebezpečí na území zmiňovaných krajů pro případ neprodloužení nouzového stavu po 14. únoru 2021,“ stojí v prohlášení hejmanů, které podepsali pražský primátor Zdeněk Hřib, hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková a hejtmani Karlovarského kraje Petr Kulhánek, Pardubického kraje Martin Netolický, Libereckého kraje Martin Půta a Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Současně s tím hejtmani požádali vládu, aby případně pomohla krajům najít řešení „v současné složité situaci, ve které v příštích dnech reálně hrozí další zhoršení epidemiologického stavu“. Hejtmani v prohlášení požádali o pomoc Armády České republiky.

„Rádi bychom také upozornili na fakt, že pro podnikatele a živnostníky, jejichž podnikání je doposud omezeno na základě rozhodnutí vlády o nouzovém stavu, toto omezení skončí. V případě nemoci nebudou již mít národ na poskytování finančních kompenzací, které jim za nouzového stavu doposud příslušely,“ stojí v prohlášení.

​Nouzový stav

Podle názoru Jana Grolicha, hejtmana Jihomoravského kraje, je nouzový stav jediným nástrojem, kterým je možné současnou situaci zvládat. Jakýkoli zásah do stávající situace prý povede pouze ke zhoršení stavu.

„Problém je v tom, že země je řízena politicky, místo toho, aby se rozhodovalo fakticky, dle odborných dat. To skončilo na podzim, kdy ministr Adam Vojtěch předkládal návrhy opatření na základě hlasů odborníků. S jeho odchodem to skončilo. Teď už je to jen čistá politika,” cituje slova hejtmana portál Novinky.

Šéfka úřadu vlády

Média dnes informovala, že vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha má koronavirus. Podle jejích slov se s nemocí covid-19 léčí třetí den.

„Mohu potvrdit, že se třetí den léčím s covidem-19. První příznaky jsem pocítila v pondělí,“ prohlásila Bartha.

Uvádí se, že někteří spolupracovníci předsedy vlády Andreje Babiše jsou v karanténě a čekají na testy. Premiér do karantény nemusí, poněvadž již dostal obě dávky vakcíny proti nemoci.

V této souvislosti připomeňme, že koncem prosince se nechal jako první v Česku očkovat.

„Pan premiér do karantény nemusí díky tomu, že má již obě dávky očkování a od druhé dávky má sedmidenní odstup. Tím je chráněný. Situaci jsem hned konzultovala s paní hlavní hygieničkou Rážovou a s panem profesorem Prymulou,“ vyslovila se Bartha k pracovnímu režimu Babiše.

