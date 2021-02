Babiš vyzval opozici, aby dala vládě dva týdny na přípravu epidemických opatření

Premiér Andrej Babiš dnes vyzval opozici ve Sněmovně, aby dala vládě dva týdny na přípravu opatření týkajících se epidemické situace. Babiš se domnívá, že opozice by měla říct, co má vláda udělat proto, aby opozice podpořila další prodloužení nouzového stavu. Vláda ho chce prodloužit až do 16. března.

Babiš považuje za nezbytné prodloužit nouzový stav, aby se uvolnily kapacity přeplněných nemocnic.

„Nouzový stav není výmysl vlády. Je to nutný prostředek, aby bylo možné realizovat plošná protiepidemická opatření,“ uvedl.

Vyzval opozici, aby předložila návrhy zákonů. Přislíbil, že vláda bude brát v úvahu opoziční návrhy i při pondělním jednání o úpravách státního rozpočtu.

„K dohodě nedošlo, byl potřeba souhlas všech. Jsme připraveni s opozicí to řešit,“ sdělil Babiš.

Babiš se přiznal, že potřebuje hlasy Pirátů, ODS, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL, jelikož přišel o podporu ze strany KSČM. Premiér se zmínil, že podmínky, které požadovala KSČM pro otevření škol a lyžařských středisek, vláda nemůže vyplnit, protože počet nákaz roste.

„Ta situace se vyvinula úplně jinak. Nebyli jsme schopni dostát našemu příslibu, protože to nikdo neočekával a predikce šly úplně jiným směrem,“ řekl Babiš.

Podle Babiše bude ukončení nouzového stavu označovat, že epidemická situace bude v rukou hejtmanů. „Pokud teď opozice tvrdí, že to máme předat krajům a kraje to budou řešit líp, tak nám nic jiného nezbyde,“ uvedl Babiš.

„Není to o Babišovi, který všechno řídí. Soustředím se hlavně na to, abychom co nejdřív získali vakcínu. To je moje práce. Také se snažím získat protilátky, které pomohou, aby člověk neměl těžký průběh nemoci,“ dodal premiér.

Podle premiéra by se měla hnutí dokázat oprostit od politiky, ale moc se jim to nedaří. „Myslím, že to ani nemyslíte vážně. Nedělám to proto, abych se nějak zviditelňoval. Nejsem si jistý, že k tomu máme stejný přístup,“ řekl Babiš.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný se dnes zmínil, že uvolnění opatření způsobí zhoršení situace, což se do dvou týdnů negativně odrazí hlavně na nemocnicích.

„Jakékoli uvolnění je jako otevřít stavidla velké vodě,“ upozornil ministr zdravotnictví. Dodal, že je možné jít na břeh řeky a proti velké vodě protestovat. „Ale velká voda nás smete,“ upozornil.

Blatný také varoval, že okolní státy můžou zavřít hranice s Českem. Domnívá se, že přes stavy nebezpečí vyhlášenými hejtmany nakonec dojde k vyhlášení nového nouzového stavu.

Pokud Sněmovna odsouhlasí prodloužení nouzového stavu, Blatný přislíbil, že vláda bude pracovat na tom, aby se v březnu mohla do školských lavic vrátit část žáků. Dodal, že do dvou týdnů bude připraven návrh pandemického zákona ke zvládání koronavirové krize.

„Uděláme vše pro to, aby se nákaza nešířila do celé země,“ uvedl.

Velký význam bude podle něj mít i očkování. Na konci března by měli být naočkováni osoby starší 80 let a pak v létě většina občanů.

Jan Hamáček dnes poslancům řekl, že pokud Česko neprodlouží nouzový stav, vejde do dějin jako stát, který uprostřed války demobilizoval. Domnívá se, že pokud dojde ke zrušení nouzového stavu, vyvolá to uzavření hranic s okolními státy. Boj s pandemií pak budou muset řešit kraje, kterým stát nebude schopen pomoci. Dodal, že pouze v České republice je prodloužení nouzového stavu předmětem politického soupeření. Podle něj by měla opozice vyslovit vládě ANO a ČSSD nedůvěru a ustavit úřednickou vládu.

Hamáček dále řekl, že zrušení nouzového stavu způsobí zaplnění kapacit krajských nemocnic. Hejtmani budou nuceni vyhlásit v krajích stav nebezpečí a požádají vládu o vyhlášení nouzového stavu. Bez nouzového stavu totiž vláda nemůže poskytovat krajům pomoc ze státních hmotných rezerv.

Hamáček připouští, že opatření se nikomu nelíbí, ale jsou podle něj nezbytné, protože i stávající situace je mimořádná.

Předsedové většiny opozičních hnutí měli zájem jednat na dnešní dopolední schůzce s premiérem a vicepremiérem o prodloužení nouzového stavu.

Předseda SPD Tomio Okamura na sněmovním plénu řekl, že podmínkou byl souhlas všech. Takový postup, jak řekl, za SPD odmítl.

Okamura sdělil, že ho postup většiny opozičních stran překvapil. Vyjádřil se, že „když dojde na lámání chleba", nechtějí tyto strany jednat samy za sebe. „SPD zastává konzistentní stanovisko,“ dodal Okamura.

„Lidé jsou zoufalí, nevěří vládě,“ sdělil na schůzce šéf Pirátů Ivan Bartoš. Několik restrikcí je možné podle něj řešit prostřednictvím zákona o ochraně veřejného zdraví. Bartoš se domnívá, že by mohl pomoci i pandemický zákon, jehož znění Piráti připravili a už v lednu posunuli ministerstvu zdravotnictví. Bartoš dodal, že opatření zamezující šíření nákazy nejsou odůvodněná a nedávají smysl.