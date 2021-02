Mají hejtmani šanci vybojovat prodloužení nouzového stavu? Hamáček přišel se svou vizí a řekl něco k rouškám a zákazům

Politik nejprve okomentoval problém uzavřených okresů Cheb, Trutnov a Sokolov.

„Pokud by skončil nouzový stav v neděli, a zatím to tak vypadá, tak by podobné opatření musela vyhlásit buď krajská hygienická stanice, nebo ministerstvo zdravotnictví svým mimořádným opatřením. Každopádně máme v plánu, aby opatření pokračovala, byť podle jiného zákona,“ uvedl Hamáček.

Padla připomínka i k tomu, že hejtmani Karlovarského a Pardubického kraje avizovali záměr jednat s vládou v případě, jestli Sněmovna neschválí prodloužení nouzového stavu. Budou totiž usilovat o vyhlášení nového.

„Nejprve se sejdeme jako vláda, abychom připravili opatření, která by měla platit od pondělka mimo ten nouzový stav. Poté nás požádali o schůzku hejtmani. Včera (ve čtvrtek, pozn. red.) jsem se účastnil jednání Asociace krajů, tak jsem tu diskuzi sledoval a musím říct, že můj dojem byl jednoznačně takový, že hejtmani jsou nepříjemně překvapeni, že nebyl prodloužen nouzový stav, protože pak samozřejmě pro ně vznikají obrovské komplikace. Uvidíme, s čím přijdou, a budeme to řešit,“ poznamenal ministr

Hamáček následně zdůraznil, že pokud by skončil nouzový stav, otevřou se obchody a služby. Nevyloučil zprovoznění galerií, muzeí, wellness center, fitness center a sportovišť.

„Zbytek opatření s nějakými komplikacemi by bylo možné udržet i nadále,“ podotkl.

Co se týče výuky, politik označil tento bod za paradoxně komplikační. Zdůvodnil to tím, že rozhodnutí Sněmovny neprodloužit nouzový stav velmi zkomplikuje vládní plán návratu studentů do škol.

„Máme rozpracován harmonogram, jak by studenti měli vracet, první maturanti a tak dále, nicméně aby to bylo bezpečně, tak to předpokládá, že budou studenti testováni.

Obrovská komplikace mimo nouzový stav bude zajistit ty stovky tisíce testů, protože se musí objednat a vláda bude muset jít standardním výběrovým řízením, které většinou trvá několik měsíců. Sněmovna, která tolik toužila po návratu studentů do škol, to tím strašně zkomplikovala,“ prohlásil.

Hamáček připomněl, že hejtmani mají právo podle krizového zákona požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu a vláda na to musí reagovat.

„Předpokládám, že pokud by hejtmani požádali o vyhlášení nouzového stavu, tak by vláda vyhověla,“ podotkl ministr vnitra.

Nechybělo ani téma nošení roušek v uzavřených prostorách a nočního zákazu vycházení od 21 do 5 hodin v případě zrušení nouzového stavu.

„Mimo nouzový stav roušky ano, protože to je zase nařízení podle zákona na ochranu veřejného zdraví, noční zákaz vycházení nikoliv, protože to je plošné omezení pohybu, a to možné není,“ vysvětlil politik.

Včera Poslanecká sněmovna po dlouhém jednání nepodpořila prodloužení stávajícího nouzového stavu. Stávající nouzový stav skončí v neděli 14. února. Dolní komora rovněž nevyslyšela přání předsedy vlády Andreje Babiše, aby byl nouzový stav prodloužen alespoň o 14 dní. Kabinet původně žádal prodloužení nouzového stavu o 30 dní.

Během mnohahodinové diskuze opakovaně vystoupil ministr zdravotnictví Jan Blatný, který uvedl, že nechápe, proč je tak velký odpor k prodlužování nouzového stavu. Podle jeho názoru se jedná pouze o technikálii.

„Je to jenom technikálie. Bavme se spíše o tom, jak jinak spolupracovat nebo jak společně upravit opatření. Když dáme nouzový stav pryč, tak se regulérně střelíme do nohy a budeme mít všichni problém,” prohlásil Blatný.

Za prodloužení vystupoval na jednáních předseda vlády Andrej Babiš, který během rozpravy uvedl, že nouzový stav je instrument umožňující provádění protikoronavirových opatření.

„Nouzový stav není výmysl vlády. Je to nutný prostředek, aby bylo možné realizovat plošná protiepidemická opatření,“ uvedl premiér.