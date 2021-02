Česká zbrojovka koupí americkou společnost Colt. Cena se vyšplhá až k pěti miliardám

Cena za podíl se vyšplhá až miliardám korun, konkrétně se jedná o 220 milionů dolarů, tedy 4,7 miliardy Kč. Společnost Colt Holding Company LLC je mateřskou společností amerického výrobce zbraní Colt’s Manufacturing Company LLC. Česká zbrojovka bude tuto akvizici financovat jak z hotovostních zdrojů, tak i z plánované emise dluhopisů.

„Toto spojení je strategickým krokem pro obě společnosti. Akvizice společnosti Colt, ikonické značky a etalonu na trhu ozbrojených složek i na civilním trhu v celosvětovém měřítku, přesně zapadá do naší strategie stát se lídrem v odvětví výroby střelných zbraní a klíčovým partnerem pro ozbrojené složky,“ okomentoval dohodu předseda představenstva a generální ředitel společnosti Česká zbrojovka Lubomír Kovařík.

Dodal, že jsou hrdí na to, že mohou do portfolia zařadit i Colt, který stojí po boku americké armády více než 175 let. Český zbrojovka upozornila, že díky této dohodě získá i významné výrobní kapacity ve Spojených státech a v Kanadě a může tak rozšířit světovou zákaznickou síť.

Strategické spojení

„V posledních pěti letech jsme dosáhli v provozních a finančních výsledcích Coltu historického obratu a tento důležitý společný krok s CZG nám umožní využít významné příležitosti k růstu,“ dodal.

K věci se vyjádřili také na americké straně. Generální ředitel společnosti Colt Dennis Veilleux uvedl, že je vyhlídky na takové strategické spojení velmi těší.

Zmiňme, že Česká zbrojovka byla založena v roce 1992, avšak její historie sahá až do roku 1936. Tehdy totiž byla v Uherském Brodě postavena továrna na střelné zbraně Česká zbrojovka. Do dnešní doby je podnik evropským předním producentem palných zbraní. Za prvních devět měsíců činily výnosy holdingu pět miliard korun, což je meziroční nárůst o 10,2 procenta. V minulém roce pak firma získala finanční prostředky po uvedení na pražskou burzu.

Co se týče americké Colt's Manufacturing Company, ta patří k tradičním americkým výrobcům zbraní. Založení společnosti a továrny je spojeno s rokem 1855. V posledních letech však musela firma čelit vážným hospodářským problémům. Její nejvýznamnější produkty jsou zbraně Colt Walker, útočná puška M16 či pistole Colt M1911.