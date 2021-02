Budoucnost po skončení nouzového stavu v ČR? Média mají přehled různých scénářů pro každodenní život

V naději na to, že by od pondělí měl v České republice přestat platit nouzový stav, Deník N přináší svůj přehled toho, co nastane. Ve prospěch objektivity se podotýká, že pandemie koronaviru neustupuje a řada nemocnic je na hraně nebo už za hranou svých kapacit.

Publikace na úvod připomíná, že poslanci několikrát žádali vládu, aby upravila zákony tak, že by nebyl pro protipandemická opatření nouzový stav zapotřebí. Zdůrazňuje se, že je řada možností, jak opatření prodloužit.

1. Vyhlášení nového nouzového stavu

Opatření by v tomto případě zůstala beze změny. Upozorňuje se na to, že ne všichni hejtmani jsou zastánci prodloužení nouzového stavu. Další komplikace spočívá v tom, že by to nemuselo být v souladu s Ústavou ČR. Někteří ústavní právníci se domnívají, že by tento krok odůvodnil jedině moment, kdy by se situace s koronavirem oproti čtvrtečnímu rozhodnutí Sněmovny nějakým způsobem výrazně zhoršila.

2. Vyhlášení stavu nebezpečí

Publikace uvádí, že tento krok mohou učinit hejtmani. Umožňuje jim to krizový zákon například tehdy, jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek či životní prostředí a není-li možné nebezpečí odvrátit běžnou činností. Je při něm možné rozhodnout o pracovní povinnosti či přednostním zásobování.

3. Uzavření škol

Ministr školství Robert Plaga uvedl, že se na současném provozu škol ani po skončení nouzového stavu nic nezmění, takže se bude chodit pouze do mateřské školy, první a druhé třídy základních škol nebo školy speciální.

4. Hotely, restaurace, divadla a kina

Lokálně je možné uzavřít či omezit restaurace, hotely či obchody, například v ohniscích pandemie. Ale nemůže dojít k jejich plošnému omezení na celém území republiky. V opačném případě mohou vzniknout soudní spory.

5. Obchody a služby

Nejde zakázat prodej v kamenných prodejnách či služby.

6. Sportoviště

Nejde omezit vstup na sportoviště, včetně těch vnitřních. Pokud se jedná o omezení jejich provozu – pro snížení rizika přenosu nákazy je prý relevantní zejména stanovení max. počtu osob na m² a požadavek na negativní výsledek testu na přítomnost koronaviru.

7. Pití alkoholu na veřejnosti a zákaz nočního vycházení

Tato opatření by nemusela od pondělí platit.

8. Ohniska nákazy

Krajské hygienické stanice by mohly v ohniscích nákazy nařídit karanténní opatření toho typu, které loni byly v Litovli, takže se nevylučuje i úplné odříznutí od světa.

9. Nasazení armády v nemocnicích

Vláda by pravděpodobně musela požádat Poslaneckou sněmovnu o souhlas s tímto krokem.

Připomeňme, že včera Poslanecká sněmovna po dlouhém jednání nepodpořila prodloužení stávajícího nouzového stavu. Stávající nouzový stav skončí v neděli 14. února. Dolní komora rovněž nevyslyšela přání předsedy vlády Andreje Babiše, aby byl nouzový stav prodloužen alespoň o 14 dní. Kabinet původně žádal prodloužení nouzového stavu o 30 dní.

Hejtmani Karlovarského a Pardubického kraje avizovali záměr jednat s vládou v případě, jestli Sněmovna neschválí prodloužení nouzového stavu. Budou totiž usilovat o vyhlášení nového.

V této souvislosti ministra vnitra Jan Hamáček připomněl, že hejtmani mají právo podle krizového zákona požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu a vláda na to musí reagovat.

„Předpokládám, že pokud by hejtmani požádali o vyhlášení nouzového stavu, tak by vláda vyhověla,“ podotkl.